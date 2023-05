Coloration végétale : 10 idées reçues passées au crible

Même si les colorations végétales sont de plus en plus populaires, en raison de leurs bienfaits pour la santé des cheveux et du cuir chevelu, il existe encore de nombreuses idées reçues sur leurs effets. Vraies ou fausses ?

1#. Les colorations végétales sont toutes identiques

FAUX. Il existe une grande variété d’ingrédients utilisés dans les colorations végétales, chacun ayant ses propres propriétés colorantes et bénéfiques pour les cheveux. Parmi les ingrédients les plus couramment utilisés, on trouve le henné, l’indigo, la camomille, le curcuma, la cannelle, la réglisse, les baies d’açaï, les feuilles de framboisier, la poudre d’amla et la poudre de brou de noix. Chaque ingrédient a un effet différent sur la couleur des cheveux et leur santé.

2#. Les colorations végétales sont moins agressives pour les cheveux et le cuir chevelu

VRAI. Les colorations végétales sont moins agressives que les colorations chimiques. Elles sont formulées à partir d’ingrédients naturels qui, non seulement donnent de la couleur aux cheveux, mais peuvent aussi les nourrir et les renforcer. De plus, elles ne contiennent pas d’ammoniaque, de peroxyde ou d’autres produits chimiques agressifs que l’on trouve souvent dans les colorations traditionnelles.

Ces produits chimiques peuvent causer des dommages capillaires, notamment la sécheresse, la cassure et la perte de brillance. Ils peuvent aussi irriter le cuir chevelu, provoquant des démangeaisons, des rougeurs et parfois même des réactions allergiques.

En revanche, les colorations végétales déposent la couleur à la surface du cheveu sans ouvrir la cuticule, ce qui est beaucoup moins dommageable. De plus, beaucoup d’entre elles contiennent des ingrédients bénéfiques qui peuvent aider à hydrater et à nourrir les cheveux, tels que l’henné, l’indigo, l’aloe vera ou l’huile de coco.

3#. Les colorations végétales ne donnent pas de résultat durable

VRAI et FAUX. La durée de tenue des colorations végétales est souvent moins longue que celle des colorations chimiques en raison de leur mode d’action. Les colorations chimiques pénètrent la cuticule du cheveu pour déposer le colorant à l’intérieur, ce qui peut endommager la structure du cheveu avec le temps et faire que la couleur s’estompe plus rapidement.

Au contraire, les colorations végétales déposent les pigments à la surface du cheveu, créant une sorte de gaine protectrice. Ce processus non seulement préserve la santé du cheveu, mais contribue aussi à prolonger la durée de la couleur. Son maintien dépend de plusieurs facteurs, notamment du soin apporté aux cheveux après la coloration. L’utilisation de produits de soin adaptés, tels que des shampoings doux et des après-shampoings hydratants, peut aussi aider à prolonger la durée de la couleur.

4#. La coloration végétale ne couvre pas assez bien les cheveux blancs

FAUX. C’est une idée reçue assez courante, mais la coloration végétale peut effectivement couvrir efficacement les cheveux blancs, même si le processus est différent de celui de la coloration chimique traditionnelle.

Les colorations végétales, à base de plantes comme le henné, l’indigo, la camomille ou la rhubarbe, agissent en déposant des pigments sur la cuticule du cheveu, sans pénétrer à l’intérieur comme le font les colorations chimiques. Par conséquent, le résultat dépend de la couleur naturelle du cheveu. Sur les cheveux blancs, le résultat sera souvent plus vif et plus lumineux que sur les cheveux foncés.

De plus, les colorations végétales demandent souvent plusieurs applications pour obtenir une couverture optimale des cheveux blancs, en particulier si ceux-ci sont très nombreux. Il est donc recommandé de faire preuve de patience et de persévérance pour obtenir le résultat souhaité.

5#. La coloration végétale ne permet pas d’éclaircir les cheveux

VRAI. Contrairement aux colorations chimiques qui peuvent éclaircir la couleur naturelle des cheveux grâce à des agents décolorants, la coloration végétale dépose simplement une couche de pigment sur la surface des cheveux. Cela signifie que la coloration végétale peut seulement ajouter de la couleur ou foncer les cheveux, mais elle ne peut pas les rendre plus clairs.

C’est pourquoi les personnes aux cheveux foncés qui souhaitent devenir blondes, par exemple, ne pourront pas atteindre cette couleur uniquement avec des colorations végétales. Les colorations végétales seront particulièrement efficaces pour enrichir et intensifier la couleur naturelle des cheveux, ou pour couvrir les cheveux gris ou blancs, mais toujours en restant dans une gamme de teintes proches de la couleur naturelle des cheveux.

6#. La coloration végétale s’estompe sans effet de racine marqué

VRAI. La coloration végétale s’estompe progressivement au fil des shampoings sans laisser un effet de racine marqué. C’est une des particularités appréciées de la coloration végétale. Contrairement à une coloration chimique, qui va altérer la structure du cheveu pour y déposer le pigment et qui laisse donc un contraste net entre les cheveux colorés et les racines naturelles lorsqu’ils repoussent, la coloration végétale se dépose en surface du cheveu.

Les pigments naturels de la coloration végétale se dégradent lentement, de manière plus harmonieuse, et se fondent avec la couleur naturelle des cheveux. Ainsi, même si la coloration végétale peut demander un entretien plus régulier pour maintenir l’intensité de la couleur, elle offre un effet de repousse plus naturel et moins visible.

7#. Les colorations végétales sont totalement inoffensives

FAUX. Bien que les colorations végétales soient généralement moins agressives pour les cheveux et le cuir chevelu que les colorations chimiques, il est important de tester les ingrédients sur une petite zone de peau avant de les appliquer sur l’ensemble des cheveux, car des clients peuvent être allergiques à certains composants naturels. Des plantes peuvent aussi être irritantes pour le cuir chevelu.

8#. La coloration végétale demande un entretien très régulier

VRAI et FAUX. La durabilité de la coloration végétale dépend de plusieurs facteurs, notamment de la qualité des produits utilisés, de la préparation des cheveux, de la couleur naturelle des cheveux et de l’intensité de la couleur choisie.

Les colorations végétales ont tendance à s’estomper plus rapidement que les colorations chimiques, en partie parce qu’elles se déposent en surface du cheveu plutôt que de pénétrer sa structure. Cela peut signifier que pour maintenir l’intensité de la couleur, un entretien plus régulier peut être nécessaire, souvent toutes les 4 à 6 semaines, selon le taux de repousse et la fréquence des shampoings.

Bonne nouvelle : l’avantage de la coloration végétale est qu’elle s’estompe de manière plus harmonieuse, sans laisser de démarcation nette entre les cheveux colorés et les racines naturelles. Ainsi, même si un entretien plus fréquent peut être nécessaire pour maintenir l’intensité de la couleur, il n’y a pas d’obligation à le faire aussi régulièrement qu’avec une coloration chimique.

En outre, certains soins spécifiques peuvent aider à prolonger la durée de la coloration végétale, comme l’utilisation de shampoings doux et naturels, l’absence de produits capillaires agressifs ou contenant du sulfate, et l’utilisation de soins capillaires nourrissants pour maintenir la santé et la brillance des cheveux.

9#. Les temps de pose sont longs

VRAI. Comparativement aux colorations chimiques, les colorations végétales ont un temps de pose généralement plus long. Cela est dû au fait que les colorations végétales n’agissent pas de la même manière que leurs homologues chimiques. Elles se déposent sur la fibre capillaire et gaine le cheveu, alors que les colorations chimiques pénètrent dans le cheveu pour modifier sa couleur de manière plus directe et rapide.

Le temps de pose pour une coloration végétale peut varier d’un peu moins d’une heure à trois heures, voire plus, selon le résultat souhaité et le type de cheveux. Par exemple, pour obtenir une couverture optimale des cheveux blancs ou pour obtenir une couleur plus intense, un temps de pose plus long peut être nécessaire.

Toutefois, malgré ce temps de pose plus long, les colorations végétales ont l’avantage d’être moins agressives pour les cheveux et le cuir chevelu. Elles peuvent même aider à renforcer et à nourrir les cheveux, contrairement aux colorations chimiques qui risquent de les abîmer à long terme.

10#. Les cheveux risquent de virer au vert ou au bleu

FAUX. La coloration végétale est une option plus naturelle et moins agressive pour colorer les cheveux. Contrairement à certaines colorations chimiques qui peuvent causer des changements de couleur inattendus (comme des reflets verts ou bleus) en raison de réactions chimiques imprévues, les colorations végétales ne provoquent généralement pas de tels effets.

Elles sont formulées à partir de plantes et d’herbes qui produisent des nuances naturelles. Les couleurs obtenues peuvent ainsi varier d’un brun doux à un rouge intense, en passant par différentes nuances de châtain, mais elles ne donneront pas de résultats verts ou bleus.

Cependant, il faut noter que les colorations végétales agissent en se déposant sur la fibre capillaire et en se mélangeant à la couleur naturelle des cheveux. Par conséquent, le résultat final peut varier en fonction de la couleur de base des cheveux. Par exemple, si les cheveux sont déjà colorés chimiquement avec une couleur qui a tendance à virer au vert ou au bleu, l’application d’une coloration végétale par-dessus ne corrigera pas ce problème.