Coiffure : Sam McKnight, le roi des backstages

Né dans là New Cumnock, dans le Ayrshire (Ecosse), d’un père mineur et d’une mère vendeuse, le jeune Sam McKnight travaille d’abord comme nettoyeur de vitres, chauffeur-livreur, puis suit une formation d’instituteur, avant de devenir l’assistant d’un coiffeur local…

Au début des années 1970, il se rend à Londres, où il se fait embaucher au salon Molton Brown. Sept ans plus tard, il réalise son premier shooting avec le magazine Vogue et devient freelance, en se spécialisant dans les prises de vues éditoriales de luxe. Il quitte Londres pour New York au début des années 1980.

Les collaborations prestigieuses s’accélèrent. C’est la grande époque des supermodels, et il travaille en symbiose avec des photographes de premier plan comme Patrick Demarchelier, Bruce Weber ou Nick Knight. Sa technicité, faite de subtilité, de glamour et de coups d’audace en fait vite la coqueluche des média.

Sam McKnight, l’homme des transformations

En 1990, pour un reportage pour Vogue, il crée la coupe ultra-courte de Lady Didi. Ravie de son changement de look, elle le garde comme coiffeur personnel et l’embarque avec elle, dans ses tours de monde. La collaboration dure sept ans, jusqu’à l’accident de la princesse.

Sam McKnight devient l’homme des transformations : on se souvient de Linda Evangelista transformée en blonde peroxydée, de Madonna, époque « Bedtime Stories », de Tilda Swinton, changée en clone de David Bowie, ou encore de Lady Gaga pour l’album «Born this way». C’est peu dire qu’il aime la diversité !



Mais ce qu’il aime le plus, c’est alterner les styles de coiffure : un carré court 1920, le glamour des années 40 ou un look à la Marie-Antoinette. Son inspiration, il la retrouve partout, dans sa collaboration avec les designers qu’il côtoie, une exposition, les gens qu’il croise dans la rue, ou les comédiennes qui le font rêver, comme Cate Blanchett.

L’un des coiffeurs les plus récompensés

Cet artiste inspiré se révèle aussi homme d’affaires. En créant Hair by Sam McKnight, il met sur le marché une courte ligne de produits coiffants, inspirés de ceux qu’il utilise pour réaliser ses coiffures magistrales sur les défilés. Pas de shampoings, de masques ou d’après-shampoings, mais des texturisants, faciles à enlever, qui ne salissent pas les cheveux et qui donnent des résultats rapides.

Sam McKnight est à l’heure actuelle le seul coiffeur dont les réalisations ont fait l’objet d’une exposition retraçant l’évolution du hair stylist pendant 40 ans. Il est aussi l’un des coiffeurs les plus récompensés. Après avoir reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière par les Scottish Fashion Awards, il a été fait membre de l’empire britannique (MBE) en 2023 pour son apport à l’industrie de la mode et de la beauté.

Plus près de nous, on peut noter sa participation à l’exposition des cheveux et des poils, qui présente ses créations capillaires lors de sa collaboration avec Vivienne Westwood.

