Sept styles de queue de cheval pour suivre les tendances

De l’originale queue de cheval «bubble» à l’élégante coiffure «half-up, half-down», inspirez-vous de ces variantes pour offrir à vos clients des looks adaptés à leurs envies et aux tendances actuelles.

La queue de cheval haute (ou basse), coiffure intemporelle, traverse les décennies. Dans les années 50, elle fait un retour remarqué avec rubans et bandeaux pour un style féminin et glamour. Vingt ans plus tard, elle se fait plus décontractée et bohème, avec des queues basses, lâches, et des mèches ondulées ou bouclées pour un look insouciant.

Au cours des années 80, la queue de cheval s’emballe, prenant une allure audacieuse et volumineuse, en phase avec l’excentricité capillaire de l’époque. Haute, crêpée ou parée d’accessoires flamboyants, elle fait sensation.

La décennie suivante opère un revirement vers le minimalisme et l’épure, avec des queues de cheval basses et lisses qui soulignent les traits du visage. Des stars telles que Jennifer Aniston et Gwyneth Paltrow popularisent ce style plus sobre. Aujourd’hui, les tendances se diversifient et évoluent au gré des créateurs, avec des queues de cheval «bubble», «sleek» ou «tressées»…

LA TECHNIQUE DE BASE DE LA QUEUE DE CHEVAL

Étape 1. Brossez les cheveux pour les démêler et éliminer les nœuds.

Étape 2. Faites pencher la tête en avant et rassemblez les cheveux en un point situé au sommet de la tête.

Étape 3. Utilisez une brosse à poils de sanglier pour lisser les cheveux et éliminer les bosses ou les frisottis.

Étape 4. Attachez les cheveux avec un élastique solide et adapté à l’épaisseur des cheveux.

Étape 5. Enveloppez une mèche de cheveux autour de l’élastique pour le camoufler et fixez-la avec une pince ou un petit élastique.

Étape 6. Vaporisez un spray fixant pour maintenir la coiffure en place et éliminer les frisottis.

Une queue de cheval haute réussie doit être lisse, bien fixée et sans bosses ni frisottis. Elle doit aussi être positionnée à la bonne hauteur pour mettre en valeur les traits du visage et créer une silhouette harmonieuse.

Les erreurs les plus courantes

Ne pas bien démêler les cheveux avant de les attacher : si les cheveux ne sont pas correctement brossés et démêlés avant de réaliser une queue de cheval, cela peut entraîner des bosses et des irrégularités dans la coiffure.

Attacher les cheveux trop serrés : un élastique trop serré peut provoquer des tensions sur le cuir chevelu, des maux de tête et, à long terme, potentiellement des cassures et des dommages aux cheveux.

Utiliser des élastiques inappropriés : les élastiques avec des parties métalliques ou en plastique dur peuvent endommager les cheveux en provoquant des cassures. Il est préférable d’utiliser des élastiques en tissu doux ou des spirales en plastique qui n’accrochent pas les cheveux.

Ne pas prendre en compte la forme du visage : la hauteur et le placement de la queue de cheval peuvent avoir un impact significatif sur l’apparence globale de la coiffure. Il faut prendre en compte la forme du visage pour déterminer la meilleure position de la queue de cheval.

Ne pas fixer correctement la coiffure : l’utilisation insuffisante de produits coiffants ou d’épingles à cheveux peut entraîner une mauvaise tenue de la queue de cheval, qui peut se détacher ou se défaire au fil de la journée.

Ignorer les mèches rebelles : les mèches rebelles ou les «baby hairs» peuvent donner un aspect désordonné à la coiffure. Utilisez un peu de laque ou de gel pour maintenir ces mèches en place et obtenir une finition plus soignée.

SEPT VARIATIONS DE QUEUE DE CHEVAL

1# La queue de cheval « bubble »

Cette coiffure originale et ludique consiste à créer un effet de «bulles» le long de la queue de cheval. Pour la réaliser, suivez ces étapes :

Brossez les cheveux pour les démêler et attachez-les en une queue de cheval haute ou mi-haute avec un élastique.

À quelques centimètres sous le premier élastique, attachez un second élastique autour de la queue de cheval.

Tirez doucement sur les cheveux entre les deux élastiques pour créer une «bulle».

Répétez ces étapes le long de la queue de cheval, en espaçant les élastiques de manière égale, jusqu’à ce que vous atteigniez les pointes.

Pour un look plus décontracté, vous pouvez tirer légèrement sur quelques mèches pour donner un aspect plus désordonné et volumineux aux «bulles».

2# La queue de cheval tressée

Cette coiffure élégante et texturée intègre une tresse à la queue de cheval traditionnelle. Voici comment la réaliser :

Brossez vos cheveux pour les démêler et séparez une section de cheveux sur un côté de votre tête.

Tressez cette section de cheveux (vous pouvez choisir une tresse française, une tresse en épi ou une tresse classique) et fixez-la avec un petit élastique.

Attachez le reste des cheveux en une queue de cheval haute, mi-haute ou basse, en fonction des préférences de la cliente.

Enroulez la tresse autour de la base de la queue de cheval et fixez-la avec des épingles à cheveux pour qu’elle reste en place.

Pour un look plus sophistiqué, vous pouvez aussi tresser l’ensemble de la queue de cheval après l’avoir attachée.

3# La queue de cheval « sleek »

Cette coiffure élégante et sophistiquée se caractérise par des cheveux lisses et brillants. Voici comment la réaliser :

Brossez les cheveux pour les démêler et appliquez un sérum lissant pour éliminer les frisottis.

Utilisez un fer à lisser pour lisser vos cheveux mèche par mèche.

Attachez vos cheveux en une queue de cheval haute, mi-haute ou basse, en fonction des préférences de la cliente, en veillant à ce qu’ils soient bien lissés.

Appliquez un peu de laque pour fixer la coiffure et assurer une tenue longue durée.

4# La queue de cheval « messy »

Cette coiffure décontractée et délibérément négligée est idéale pour un look quotidien. Les étapes :

Brossez légèrement les cheveux pour les démêler sans trop les lisser.

Attachez vos cheveux en une queue de cheval basse ou mi-haute, sans trop serrer l’élastique.

Tirez doucement sur quelques mèches pour créer un effet décoiffé et naturel.

Vous pouvez aussi ajouter un peu de spray texturisant pour accentuer l’aspect désordonné.

5# La queue de cheval avec accessoires

Les accessoires tels que les barrettes, les pinces à cheveux et les élastiques ornés apportent une touche de sophistication à la queue de cheval. Voici comment les utiliser :

Choisissez un accessoire qui correspond à votre style et à l’occasion (par exemple, un élastique orné de perles pour un événement formel ou une pince à cheveux colorée pour une sortie entre amis).

Réalisez une queue de cheval selon les préférences de la cliente (haute, mi-haute ou basse) et fixez-la avec l’accessoire choisi.

Vous pouvez également utiliser des accessoires pour maintenir des mèches rebelles ou pour ajouter une touche décorative à votre coiffure.

6# La queue de cheval « double »

Cette coiffure consiste à diviser les cheveux en deux sections horizontales, puis à attacher chaque section en une queue de cheval séparée. Voici comment la réaliser :

Divisez les cheveux en deux sections horizontales (une section supérieure et une section inférieure).

Attachez la section supérieure en une queue de cheval à la hauteur de votre choix.

Attachez la section inférieure en une queue de cheval juste en dessous de la première.

Ajustez les deux queues de cheval pour qu’elles soient bien alignées et fixées.

7# La queue de cheval « half-up, half-down »

Dans cette version, seule la moitié supérieure des cheveux est attachée en queue de cheval, tandis que la moitié inférieure est laissée libre. Voici les étapes :