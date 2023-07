Coiffure : l’insolence capillaire de Paul Hanlon

Rien ne destinait a priori l’anglais Paul Hanlon à devenir coiffeur. Surtout à Birmingham, où il passe son enfance, sous la houlette d’un père, peu fantaisiste, travaillant dans les machines-outils. À part la présence d’une mère, réceptionniste dans un salon de coiffure, qu’il allait rejoindre en sortant de l’école pour rentrer avec elle à la maison.

À 17 ans, peu attiré par les études, il commence à travailler en salon. Il y apprend son métier, mais son imagination n’y trouve pas son compte. Nous sommes dans les années 90, et de nombreux magazines anglais, comme The Face, I-D, Dazed & Confused, ouvrent de larges perspectives aux jeunes créateurs dans de nombreux domaines. Il suffisait d’une page publiée dans ces magazines pour vous ouvrir les portes de la mode. De quoi faire rêver un jeune coiffeur inventif…

Paul Hanson débute à la Fashion Week de Londres

Paul patientera cinq ans dans un salon Toni & Guy à Birmingham avant de prendre son envol. En s’installant à Londres pour poursuivre son rêve, il fait une série de rencontres qui vont décider de son avenir. C’est d’abord la journaliste Katie Grand, qui l’aidera à obtenir ses premières publication, puis le coiffeur Malcolm Edwards, qu’il va assister à la Fashion Week de Londres, avant de l’accompagner à Milan et à Paris.

Il rentre alors dans le ce cercle si particulier que forment les défilés, et n’en ressortira pas. Très vite, il impose son style particulier : une forme d’irrévérence et de décontraction, particulièrement travaillée. Peu à peu, il se fait un nom, crée des looks de défilés – parfois surprenants – pour Louis Vuitton, Proenza Schouler, Moschino et Calvin Klein, tout en travaillant sur des shooting publicitaires pour Dior, Calvin Klein, Louis Vuitton et Valentino.

LIRE AUSSI : Ouvrir un salon de coiffure : comment créer le buzz ?