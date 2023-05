Ouvrir un salon de coiffure : comment créer le buzz ?

Le buzz est un outil marketing puissant pour votre salon de coiffure, surtout si vous venez de l’ouvrir ! Voici quelques pistes pour tirer parti de cette technique de communication très efficace mais souvent négligée.

Vous partez déjà avec un handicap, c’est vrai, car la promotion d’un service est beaucoup plus difficile que celle d’un cosmétique… Ouvrir un salon, ce n’est pas proposer un produit tangible que l’on peut tenir dans sa main, sentir, toucher ou admirer. Mais, bonne nouvelle, les amis et la famille de vos clients verront le résultat de votre travail et pourront remonter jusqu’à vous en découvrant qui est leur coiffeur…

Bref, votre business n’est pas la vente de produits, mais quand vous réalisez une coupe de cheveux exceptionnelle ou une coloration époustouflante, vous créez déjà la meilleure publicité possible pour votre salon. Et le bouche-à-oreille en est la forme la plus puissante qui soit, et c’est totalement gratuit ! Alors, pourquoi s’en priver ?

Le message est clair : vous êtes le premier ambassadeur de votre propre salon, une publicité permanente pour vos services. Au passage, prenez soin de votre apparence pour inspirer confiance. Personne ne veut que ses cheveux soient entre les mains de quelqu’un qui ne peut pas se coiffer lui-même…

Créez une expérience unique

Pour générer un buzz positif, il faut aussi créer une expérience unique et agréable. Comment ? Faites en sorte qu’une visite dans votre salon soit un moment de détente et de bien-être, en mettant en place une ambiance chaleureuse et conviviale. L’attention que vous portez à leurs besoins et la qualité de votre travail inciteront vos clients à parler de vous autour d’eux.

Proposez aussi des offres spéciales pour remercier vos clients fidèles et ceux qui vous en amènent de nouveaux. Par exemple, offrez une réduction sur leur prochain service ou un produit gratuit en guise de remerciement. Cela renforcera leur attachement à votre salon et les motivera à continuer à parler de vous.

Pour vous démarquer de la concurrence et susciter l’intérêt du buzz, lancez des services uniques et avant-gardistes dans votre salon. Vous pourriez mettre en avant des soins capillaires naturels ou des techniques de coiffure innovantes qui sortent de l’ordinaire.

Organisez vos propres événements

N’oubliez pas les événements locaux, tels que les foires, les festivals ou les actions caritatives. Ce sont de belles occasions pour vous faire connaître et élargir votre réseau. En participant activement à la vie de votre communauté, vous montrerez votre engagement et votre esprit d’entreprise, tout en établissant des relations précieuses avec vos futurs clients.

Vous pouvez aussi collaborer avec d’autres entreprises de votre quartier pour organiser des événements conjoints, des promotions croisées ou des offres spéciales. Ces partenariats peuvent vous aider à toucher de nouveaux clients et à renforcer votre présence dans la communauté locale.

Organisez vos propres événements, en lançant des formations ou des ateliers pour vos clients, afin de leur apprendre à prendre soin de leurs cheveux et à réaliser des coiffures simples à la maison. Ou encore : découvrir la coloration végétale !

Partagez les avis et les témoignages

Vos prestations sont appréciées ? Encouragez vos clients à partager leur satisfaction avec leur entourage. Vous pouvez leur demander de rédiger un avis en ligne ou de parler de leur expérience sur les réseaux sociaux. N’hésitez pas à les inviter à taguer votre salon sur les photos de leur nouvelle coiffure.

Créez des comptes sur les principaux réseaux sociaux, si ce n’est pas déjà fait, tels que Facebook ou Instagram, et partagez régulièrement des photos et des informations sur vos services. Incitez vos clients à suivre vos pages et à partager leur expérience avec leurs amis en ligne. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen d’accroître votre visibilité et de générer du bouche-à-oreille à grande échelle.

Rassemblez les avis et les témoignages de vos clients satisfaits et mettez-les en valeur sur votre site web, vos réseaux sociaux ou même dans votre salon. Les témoignages authentiques renforcent la crédibilité de votre salon et peuvent persuader de nouveaux clients de venir essayer vos services.

Bref, pas besoin de mettre en place une artillerie lourde pour se faire connaître et augmenter l’impact du buzz. En plus de votre talent, il suffit de faire appel à votre bon sens, d’avoir un rapport humain privilégié et de savoir tirer parti de toutes les opportunités… A bon entendeur !