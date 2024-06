Coiffure : les femmes à l’honneur au All-Star Challenge

Difficile d’ignorer cet événement désormais incontournable de la coiffure masculine. Pas moins de 350 personnes, tous professionnels, étaient présentes pour cette édition 2024. Elles étaient venues de la France entière, mais aussi de Belgique, du Luxembourg et de Suisse, pour assister à l’événement, qui s’est déroulé le 9 juin, à La Faïencerie, le plus grand espace réceptif de Bordeaux.

Le matin, dix-huit finalistes disposaient d’une heure pour réaliser leur coupe et mettre en avant leur savoir-faire, avant de rejoindre le studio photo pour faire immortaliser leur création. Pendant ce temps, les visiteurs ont pu suivre une masterclass sur la réussite professionnelle – et personnelle – dans la coiffure. L’occasion, également, d’échanger sur de nombreux sujets et de confronter leurs points de vue sur l’avenir de la profession.

À l’annonce des résultats, heureuse surprise ! Deux femmes étaient sur le podium. Il faut dire que les hommes, cette année, ne constituaient que moins de la moitié des finalistes (sept sur dix-huit). Bref, une marque de reconnaissance pour les nombreuses femmes de la profession, même dans la coiffure masculine.

Deux femmes sur le podium

Le grand gagnant du challenge reste toutefois le Luxembourgeois Emanuele Tenace, représentant le Barber’s Root, à Luxembourg. Il a été récompensé par une place pour le prochain événement American Crew/Revlon Professional, la réalisation imprimée et encadrée, un pack de communication pour les réseaux sociaux et la presse, le tout accompagné d’un magnum de champagne.

Spécialisé en coiffure masculine et barbe depuis 25 ans, ce propriétaire de deux salons a déjà gagné plusieurs compétitions avec la marque, en 2017 et 2018. C’est Manon Luco qui rafle la deuxième place. La représentante du salon David, à Bordeaux, gagne, entre autres, un stage à l’Académie American Crew. Enfin, à la troisième place, Emmeline Cauly, qui est propriétaire de l’Atelier 65, à Saint-Pierre-en-Faucigny, en Haute-Savoie.

La particularité du challenge ? Si American Crew sélectionne les finalistes parmi les 300 dossiers soumis et les accompagne jusqu’à la confrontation finale, c’est pourtant le public de professionnels du jour qui attribue la note finale. Nos trois gagnants ont donc recueilli les suffrages des 250 votants. Belle façon de terminer la saison…

© photos : P&L studio créatif.

Découvrez les coulisses du All-Star Challenge avec le coiffeur et barbier Sidi Bensoula, formateur chez American Crew, que Julien Elis (Profession bien-être) a rencontré à La Faïencerie, le plus grand espace réceptif de Bordeaux.

