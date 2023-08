Coiffure : Guido Palau, le perfectionniste

Guido Palau devient coiffeur par hasard, en suivant l’exemple de quelques amies et en se disant : «pourquoi pas ?»… Autant dire qu’à 18 ans, ce n’était pas vraiment une vocation, ni une passion. La future star des défilés se fait d’ailleurs virer de son premier salon – le Vidal Sassoon, à Londres -, en raison de son «esprit mal tourné» ! Il avait, en effet, le goût de la plaisanterie, comme, par exemple, quand il inscrivait, dans le carnet de rendez-vous, quelques noms de personnalités, comme Barbara Streisand.

Le gag lui vaut un renvoi immédiat avec ce commentaire : «Vous n’arriverez jamais à rien en tant que coiffeur». En confiant l’anecdote au magazine Vogue, en 1994, il avoue que l’incident l’a fait réfléchir en l’incitant à prendre son métier au sérieux. Après avoir travaillé dans plusieurs salons, il change son point de vue : Guido Palau s’aperçoit qu’il aime passionnément la coiffure. Mais pas forcément le travail en salon.

Guido Palau devient l’un des stylistes les plus demandés

Le tournant décisif de sa carrière se produit lorsqu’il est appelé comme coiffeur sur le clip de George Michael en 1990. Il y coiffe Naomi Campbell, Linda Enagelista, Christy Turlington, Tatiania Patitz et Cindy Crawford, les grandes tops de l’époque. Quelques mois plus tard, il travaille avec le photographe David Sims, sur un documentaire présentant les premières images du phénomène grunge.

Dès que ces images commencent à paraître dans le magazine britannique The Face, elles attirent l’attention de Calvin Klein, qui recrute le duo pour une campagne mettant en vedette James King et Kate Moss. Cette première collaboration avec un designer en entraîne d’autres, comme la campagne Versace avec Richard Avedon.

Guido Palau devient alors, avec son amie maquilleuse Diana Kendall, une des figures emblématiques du style grunge des années 90. Depuis, chaque saison, il crée le look capillaire de plus de 30 défilés de mode, dont Prada, Balenciaga, Marc Jacobs, Lanvin, Alexander Wang, Calvin Klein, Versace, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Ralph Lauren et Alexander McQueen.

Des looks d’avant-garde et éphémères

Son premier livre «Heads: Hair by Guido» sort en 2000, avec une rétrospective de son travail de 1990 à 2000. En 2014, il publie «Hair:Guido» en imaginant 70 looks avant-gardistes, shootés par son complice de toujours David Sims. En 2021, il sort « Hairtests ». L’ouvrage, aujourd’hui épuisé, représente les différentes coiffures expérimentales réalisées par le styliste et saisies par lui sur son smartphone.

Une technique qui, selon Guido Palau, correspond bien au côté éphémère de la coiffure, qui disparait dès qu’elle passe sous l’eau. Depuis décembre 2009, il figure sur la liste des 25 personnes les plus puissantes de l’industrie de la mode du British Fashion Council, aux côtés d’Alexander McQueen et John Galliano.

Le secret de cette réussite exemplaire ? Une connaissance parfaite de la mode, de la photo et de la coiffure, et une recherche obsessionnelle de la perfection. Dans une interview au magazine Elle, en 2019, il affirmait :

« C’est grâce à la connaissance qu’on est plus créatif, ça s’apprend, mais pas en une nuit. Chaque jour, j’apprends quelque chose de quelqu’un, que ce soit une nouvelle façon de voir ou de faire. Je pense qu’il ne faut pas se précipiter comme peut le faire la nouvelle génération, mais il faut être patient et y aller step by step. Il faut travailler dur, il ne faut pas se contenter d’Instagram. C’est l’expérience qui fait un bon coiffeur. »

