Butterfly haircut, la coiffure qui séduit les beauty addicts

Le papillon a pris son envol dans le monde de la coiffure, et il semble que rien ne pourra l’arrêter ! Selon le site britannique Cosmetify, la popularité de la butterfly haircut grandit un peu plus chaque jour, comme en témoignent les plus de 720 millions de vues sur le hashtag #butterflyhaircut sur TikTok et l’augmentation de 90,233% des recherches Google observées l’an dernier.

Les it-girls lui ont aussi donné un coup de pouce : des célébrités telles que Sydney Sweeney, Addison Rae ou Jennifer Lopez ont déjà adopté cette coupe, ajoutant encore à son succès. Bref, cet été, la coupe «butterfly» pourrait bien devenir la coiffure phare des beauty addicts.

Coupe courte et effilée sur le dessus

Inspirée de la célèbre coupe «The Rachel», la butterfly haircut associe des couches de différentes longueurs pour créer une allure légère et aérienne, évoquant les ailes d’un papillon. En fait, la clé de cette coiffure réside dans sa technique spécifique, combinant une coupe courte et effilée sur le dessus, souvent agrémentée d’une frange rideau, avec des dégradés par niveaux sur les longueurs.

Au final, on obtient un «effet cascade», où les mèches ondulées encadrent le visage jusqu’aux épaules, donnant l’illusion d’une crinière toujours en mouvement, très aérienne, comme la courbure des ailes du papillon.

Cette technique est particulièrement efficace sur les cheveux longs, permettant de maximiser leur volume et de redéfinir leur forme grâce aux multiples couches de dégradé. Qu’elle soit portée naturellement ou avec un brushing élégant, la butterfly haircut fait toujours sensation.

Jouer avec différentes couleurs de cheveux

La butterfly haircut fonctionne bien sur tous les types de cheveux, qu’ils soient raides, ondulés, bouclés ou crépus. En termes de soin, elle est assez facile à entretenir. Un bon shampoing et un après-shampooing hydratant aideront à maintenir les cheveux à conserver leur volume. Un brushing léger peut aussi aider à mettre en valeur les différentes couches de la coupe.

Enfin, la nature dynamique de cette coiffure peut se marier avec différentes colorations. Pour une allure plus discrète, l’option des mèches subtiles permet d’apporter une certaine profondeur, sans nécessairement bouleverser l’aspect global des cheveux.

Plus audacieux : l’application de teintes vibrantes telles que le rouge, le bleu, le vert ou le rose peut la transformer en une véritable œuvre d’art capillaire. La différence de longueur entre les couches offre l’occasion parfaite pour créer un dégradé de couleurs ou pour présenter des contrastes saisissants, renforçant ainsi le dynamisme et l’énergie de la coiffure.

