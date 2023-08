Coiffure avec foulard : les tendances de l’été

Partie intégrante de la panoplie BCBG, la coiffure avec foulard, tout comme le head-band, a fait sa révolution. S’il déserte les tours de cou, cette pièce de tissu se recycle en accessoire tendance. Et pas besoin d’arborer forcément un carré Hermes : la façon de le nouer et de le marier avec sa crinière fait toute la différence !

Dans la chaleur de l’été, le foulard a tout bon : il maîtrise les cheveux épais et donne du volume aux longueurs raides et fines. Et le style est au rendez-vous, entre réminiscence dolce vita italiennes des sixties, inspiration ethnique ou encore façon ethnique comme les top models. Pour répondre à la demande, c’est le moment au jamais de prévoir des foulards à la vente…

Coiffure avec foulard : les déclinaisons à ne pas rater

Le bandeau

Parfait pour tenir les cheveux par grand vent, le foulard se plie en bandeau pour jouer les serre-têtes. Le visage est alors dégagé et les cheveux maitrisés. Ce look met en valeur un visage maquillé, où l’on attire l’attention sur les yeux.

Façon pirate

Inspiration Pirates des Caraïbes ? Sans doute «LE» look de l’été. Les top models se sont réappropriés le foulard noué recouvrant le front et le haut du crâne, attaché sur la nuque. Attention, cette façon de porter le foulard exige une ossature parfaite et un petit nez…

Autour d’un chignon

Nouer un foulard autour d’un chignon donne libre cours à l’inspiration : avec un foulard en voile de petites dimensions, vous pouvez étoffer un chignon peu fourni (une solution facile à reproduire pour la cliente).

Avec un grand carré ou une écharpe en soie, vous pouvez donner encore plus de volume et laissez flotter les pans, pour donner plus d’allure, en laissant échapper quelques mèches pour casser le côté un peu strict du chignon.

Inspiration ethnique

Noué sur le dessus de la tête, le foulard évoque les Antilles, à réserver pourtant aux peaux sombres pour éviter l’effet Madame Irma ! Les moins audacieuses le porteront en bandeau, mais noué sur le dessus pour s’assortir à l’humeur estivale.

Mais l’inspiration peut venir aussi de l’Est : le foulard ne noue alors façon babouchka. Ne pas oublier de laisser quelques mèches apparentes pour un effet stylé.

Bucolique

Esprit Vichy façon Brigitte Bardot période sixties, ou dolce vita italienne, le foulard porté en triangle dompte les chevelures les plus rebelles. Noué à l’arrière, il joue sur la carte bucolique. À l’inverse des foulards en soie qui se nouent ou s’intègrent aux tresses, privilégiez ici un carré en cotons avec une belle tenue pour éviter qu’il glisse sur les cheveux.

