Coiffure : 5 idées marketing pour remplir votre salon en janvier 

À l’approche des fêtes, période généralement très animée dans un salon de coiffure, le mois de janvier peut vous paraître bien loin. Et puis, après le 1er janvier, vous vous dites que ce sera le calme plat. Erreur ! Car si vous aspirez à un mois prospère, c’est maintenant qu’il faut y penser.

Profession bien-être a relevé pour vous cinq idées marketing qui vous permettront d’envisager le premier mois de l’année avec sérénité. À condition, bien sûr, de les enclencher dès maintenant. En janvier, il sera trop tard…

#1 – Organisez vos promotions de janvier

Faut-il vraiment faire des promotions en janvier ? Une question que se posent tous les propriétaires de salon. Pour faire court, la réponse est oui. Des promotions bien conçues en janvier vous permettent d’éliminer les surplus de stocks, de maintenir la motivation des équipes et d’augmenter votre trésorerie, traditionnellement au plus bas en ce premier mois de l’année.

Mais, comme vous le savez, il n’est pas toujours judicieux de baisser les prix et de solder. Il est préférable d’opter pour des offres à valeur ajoutée pour mettre en valeur vos soins. Vous réaliserez des offres attractives en respectant quelques conditions préalables :

Choisissez vos jours.

Créez des offres irrésistibles, mais en les réservant aux jours où vous avez le moins de monde. En clair, oubliez le samedi !

Mettez en avant vos coiffeurs vedettes. Jumelez des offres différentes avec certains membres de votre personnel et communiquez sur l’expertise de chacun.

Mettez en avant ce que vous faites de mieux. Offrez des mises à niveau ou créez des offres groupées en jumelant plusieurs soins pour encourager des ventes plus importantes

#2 – Proposez des cartes cadeaux

Les cartes cadeaux sont toujours une bonne idée. Inspirez-vous du «surclassement». Par exemple, vendez une carte à 90 euros donnant droit à 180 euros de prestations. Et communiquez largement sur les réseaux sociaux, sur votre site Internet et votre newsletter. Faites-en une offre irrésistible.

Le tout est de bien concevoir votre carte cadeau. Tout ici réside dans les détails. En l’occurrence, dans les petits caractères… Vos cartes cadeau sont des billets VIP pour se faire coiffer, du 1er janvier au 28 février 2024 uniquement. Et assurez-vous d’insérer les deux conditions suivantes dans votre règlement :



1. Cette carte cadeau est valable du 1er janvier au 28 février 2023 UNIQUEMENT.

2. Cette carte cadeau ne peut être utilisée que pour un soin, à l’exclusion de tout achat de produit.

Pourquoi cette dernière clause ? Tout simplement, parce que votre marge de détaillant sur les produits ne vous permet pas de faire une promotion rentable. Les salons de coiffure boudent souvent les cartes cadeaux. Pourtant, leurs utilisateurs dépensent souvent bien au-delà de la valeur de la carte. Autant de chiffre que vous n’auriez pas réalisé sans cette carte !

#3 – Organisez un événement pour remercier vos clients

Certes, janvier n’est pas le mois le plus joyeux de l’année : de longues journées froids, la nuit qui tombe vite, les factures des achats de Noël, les résolutions que personne ne tient jamais… Pourquoi ne pas inverser la tendance ?

Organisez une journée portes ouvertes, avec des mini-soins et des démonstrations. Mais annoncez la couleur : pour y assister, les clients doivent réserver à l’avance, car les places sont limitées. Pourquoi hésiter ? Dans cette période morose, votre personnel est moins occupé. Vous leur verserez de toute façon un salaire, alors pourquoi ne pas les laisser tisser des relations avec la clientèle au lieu de les laisser se tourner les pouces et perdre le moral ?

Pour que votre événement soit une réussite, n’invitez que vos meilleurs clients à y assister. Impliquez vos fournisseurs en leur demandant des échantillons ou de vous aider en mettant une formatrice à votre disposition pour la journée. Organisez votre événement pendant la journée : personne n’a envie de sortir en fin d’après-midi quand il fait froid et que la nuit tombe…

N’attendez pas de cet événement beaucoup de ventes de produits. Personne n’aime dépenser en janvier. Profitez de l’occasion pour présenter à vos meilleurs clients de nouveaux soins et produits, leur donner des idées pour plus tard dans l’année et les remercier de leur fidélité. Et c’est tout. Mais cela vous rapportera plus tard, à condition d’avoir bien ciblé vos «clientes idéales».

#4 – Lancez vos promotions de janvier avant Noël

Le temps presse. Prenez de l’avance sur la concurrence locale en faisant la promotion de vos offres de janvier dès maintenant. Vos clients seront nombreux avant Noël, exploitez cette opportunité. Vous pouvez réaliser une carte physique personnalisée. À l’heure du tout digital, une carte à l’image de votre établissement, avec un message personnel au dos, vous permettra de vous démarquer et valorisera votre client.

Distribuez ces cartes dès maintenant pour générer des affaires dès le début de l’année. Chaque matin, demandez à vos collaborateurs de rédiger une carte pour chacun de leurs clients. Cela ne prend que quelques minutes mais véhicule un message chaleureux. Autre astuce : ne sous-estimez jamais l’impact marketing du mot «merci». Déclinez votre carte en post sur les réseaux sociaux. Qui sait ? Vous pourriez attirer un client inactif ou potentiel…

Enfin, combien faut-il d’offres sur la cartes? Au moins deux, et de préférence trois : tout le monde aime avoir des options. Réfléchissez bien à vos conditions générales, et incluez les toujours discrètement dans votre carte de Noël pour éviter les clients mécontents en janvier

#5 – N’oubliez pas l’email !

Présenter vos offres de janvier aux clients présents, en faire la publicité dans votre salon, puis les publier sur les réseaux sociaux, c’est bien, mais cela ne suffit pas. De nombreux salons de coiffure négligent le marketing par email. Il reste pourtant le meilleur moyen pour crée un retour sur investissement. Ne passez donc pas à côté de l’un des meilleurs moyens d’attirer vos clients.

Capitalisez sur ce formidable outil en envoyant une newsletter juste avant Noël pour faire la promotion de vos offres de début d’année. Ce timing de dernière minute donne le temps à vos clients de réserver avant que vous ne fermiez les portes pour Noel. Et si vous disposez d’une réservation en ligne, ils pourront continuer à réserver pendant la trêve des confiseurs…

