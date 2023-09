Comment gérer les heures creuses dans un salon de coiffure ?

Rendez-vous espacés, sièges vides, coiffeurs désoeuvrés : les heures creuses sont parfois un casse-tête pour les gérants de salon de coiffure. Elles peuvent être quotidiennes (entre 14h et 16h), hebdomadaires (le mardi, par exemple), voire saisonnières (le mois de janvier…).

Une chose est sûre : le résultat est toujours le même. Quand un salon traverse des heures creuses, son chiffre d’affaires s’en ressent. En clair, la baisse de fréquentation se traduit par une réduction des services vendus, qu’il s’agisse de coupes, de colorations ou d’autres prestations. Et la présence d’employés qui ne sont pas sollicités durant ces heures signifie que le salon continue d’engager des coûts salariaux, sans réaliser les revenus correspondants.

Bref, à long terme, si ces périodes ne sont pas gérées efficacement, elles peuvent impacter la rentabilité du salon. Mieux vaut donc les anticiper et s’y préparer. Comment ? La première étape est déjà de comprendre pourquoi elles se produisent.

Est-ce que la baisse de fréquentation est due à des événements locaux qui attirent la clientèle potentielle ailleurs ? Les vacances scolaires ou estivales peuvent-elles expliquer une baisse de fréquentation, les clients étant peut-être en vacances ? Ou existe-t-il d’autres facteurs externes, tels que des travaux routiers à proximité qui limitent l’accès au salon ?…

Remplissez les heures creuses avec des offres incitatives

Une stratégie efficace pourrait être de lancer une publicité sur les réseaux sociaux mettant en avant une offre «happy hour» pour le créneau de 14h à 16h tous les mardis. Pour encourager les clients à réserver pendant ces heures creuses, offrez-leur des avantages. Par exemple,10% de réduction sur les coupes ou un soin capillaire gratuit pour tout service réservé pendant ces périodes.

N’oubliez pas les programmes de fidélité. Offrez des points supplémentaires ou des récompenses exclusives aux clients qui réservent durant ces heures. Vous pourriez envisager de doubler les points de fidélité pour tout rendez-vous pris entre 12h et 14h.

Enfin, pour séduire davantage, proposez des styles ou des coupes spécifiques à des tarifs réduits pendant ces heures. Cette approche pourrait particulièrement attirer des clients soucieux de leur budget.

Mettez en avant des services complémentaires

Ces prestations additionnelles permettent de rehausser l’expérience client. Vous pouvez proposer un massage du cuir chevelu de 10 minutes gratuitement pour tout rendez-vous pris pendant une période creuse.

Mieux : ces tranches horaires offrent l’occasion pour les coiffeurs de passer plus de temps avec leurs clients. Pourquoi, dans ces conditions, ne pas proposer des consultations personnalisées pour aider les clients à choisir les meilleurs produits ou traitements pour leurs cheveux ?

Regardez aussi autour de vous : n’y-a-t-il pas la possibilité de créer des partenariats avec d’autres entreprises locales, telles que des spas, esthéticiennes ou boutiques, pour proposer des offres combinées ? Une collaboration intéressante serait de combiner une coupe avec une manucure à un tarif spécial.

Exploitez vos outils numériques pour attirer vos clients

Lancez des campagnes publicitaires spécifiques sur des plateformes reconnues, comme Facebook, Instagram ou Google Ads. L’objectif est d’attirer davantage de clients durant les créneaux moins fréquentés. Pour faciliter la vie de vos clients et optimiser les réservations, intégrez un système de réservation en ligne sur votre site Web, si vous ne l’avez pas déjà fait, ou via une application mobile.

Cela vous donnera un double avantage : vous offrir une visibilité en temps réel des créneaux disponibles et vous servir de plateforme pour proposer des incitations à réserver aux heures creuses. Vous pouvez aussi utiliser le digital pour informer régulièrement votre clientèle des avantages et des offres exclusives disponibles pendant les heures creuses.

Organisez des événements durant les heures creuses

Organiser régulièrement des ateliers thématiques vous permettra, non seulement de partager le savoir-faire des coiffeurs, mais aussi d’interagir directement avec la clientèle. Des sessions dédiées à la réalisation d’une coiffure spécifique pourraient ainsi être proposées.

Ces rendez-vous, loin de se limiter à des ateliers, peuvent aussi prendre la forme d’événements spéciaux pour dynamiser la fréquentation, qu’il s’agisse de soirées à thème, de promotions spéciales ou de journées portes ouvertes.

Communiquez sur vos initiatives

Sensibilisez votre clientèle aux avantages qu’offrent les heures creuses. Informez vos clients réguliers sur les nouvelles promotions, offres spéciales ou avantages exclusifs durant ces périodes. Cela pourra se traduire par une fidélisation accrue. Parallèlement, en encourageant le partage de ces offres spéciales via le bouche-à-oreille et les réseaux sociaux, vous toucherez une audience plus large.

Vous pouvez aussi envisager une collaboration avec des influenceurs ou des personnalités locales, afin d’améliorer la portée de ces communications. En sollicitant ces figures publiques, le salon peut bénéficier d’une visibilité accrue et attirer une clientèle potentiellement moins familière avec les services offerts.

