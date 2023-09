Carte de fidélité coiffure : boostez le chiffre d’affaires de votre salon !

Selon une étude de Software Advice réalisée début 2023, 77% des consommateurs utilisent une carte de fidélité. Ce chiffre met en évidence l’importance accrue de cet outil marketing dans la consommation courante. Et le secteur de la coiffure n’échappe pas à cette règle.

Face à une concurrence accrue et à des clients toujours plus exigeants, les salons de coiffure cherchent sans cesse des moyens d’attirer et surtout de retenir leur clientèle. Et vous le savez bien : l’expérience client ne s’arrête pas une fois la coupe ou la coloration terminée. Il faut aussi lui donner une raison de revenir, surtout après la première visite.

C’est ici qu’intervient la carte de fidélité. Il en existe plusieurs sortes : la carte d’abonnement, qui propose des remises systématiques à chaque passage en caisse, celle qui permet de cumuler des points, ou encore la carte VIP, destinée aux clients qui dépensent plus lors de leurs visites, en leur offrant des avantages exclusifs ou des accès à des événements spéciaux.

Carte de fidélité : avantages pour le client et le salon

Avantages pour le client

L’attrait de la carte de fidélité ne réside pas seulement dans ses avantages financiers. Pour le client, détenir une carte de fidélité représente bien plus que la possibilité d’obtenir une réduction : c’est aussi l’opportunité d’être reconnu et valorisé. La simple idée de bénéficier de remises ou de promotions exclusives enrichit son expérience, le motivant à opter pour un salon plutôt qu’un autre.

Ce sentiment est amplifié par le fait que le salon peut offrir des services et des offres sur-mesure, adaptés aux préférences individuelles du client. C’est une reconnaissance de sa fidélité, montrant qu’il n’est pas qu’un simple numéro, mais un client précieux qui mérite une attention particulière.

Bénéfices pour le salon de coiffure

Du côté du salon, la mise en place d’un programme de fidélité est une stratégie gagnante à plusieurs niveaux. D’abord, il s’agit d’un excellent levier pour booster le chiffre d’affaires. Les offres liées à la carte encouragent les visites répétées, créant ainsi une source régulière de revenus.

Ensuite, ces programmes offrent une fenêtre unique sur les habitudes et les préférences des clients. Grâce aux données collectées, le salon peut peaufiner ses offres pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle, ce qui peut conduire à une augmentation du panier moyen, car les clients sont plus enclins à dépenser quand ils se sentent valorisés.

Mais l’un des avantages les plus précieux est sans doute le buzz que peuvent générer ces programmes. Un client comblé par son expérience ne manquera pas de la partager avec son entourage, devenant ainsi un ambassadeur de la marque.

La dématérialisation de la carte de fidélité

La carte papier a longtemps été le choix préféré de nombreux commerces. Cependant, avec l’évolution technologique et les préoccupations écologiques, la carte dématérialisée est en plein essor. D’après la même étude de Software Advice, bien que 41% des sondés continuent d’utiliser la carte de fidélité traditionnelle, 37% ont montré une préférence pour les applications mobiles, dénotant une tendance croissante vers la digitalisation.

La dématérialisation présente plusieurs avantages. D’un point de vue écologique, elle réduit la consommation de papier, contribuant ainsi à une démarche plus respectueuse de l’environnement. Par ailleurs, elle est aussi le symbole d’une modernité qui attire une clientèle jeune, branchée et soucieuse des dernières innovations. Enfin, l’utilisation d’applications mobiles ou de cartes dématérialisées pallie un problème récurrent : la perte de la carte physique.

La carte de fidélité comme outil marketing

Son design, sa forme, ses couleurs doivent être pensés pour refléter l’image et l’esprit de la marque. Elle n’est pas seulement un moyen d’offrir des réductions : elle sert aussi à renforcer l’identité de la marque à chaque fois qu’elle est vue ou utilisée.

Le design de la carte doit évoquer l’identité de votre enseigne. Privilégiez la simplicité en évitant un surplus d’images, mais envisagez d’inclure une image emblématique de votre salon. Choisissez un modèle compact pour faciliter le transport et réduire le risque de perte par vos clients.

Avec la richesse des données qu’elle peut fournir, la carte permet aussi aux salons de coiffure de lancer des campagnes marketing ciblées. En connaissant mieux les habitudes et préférences de leurs clients, les salons de coiffure peuvent offrir des promotions sur-mesure, accroître la satisfaction client et, par conséquent, leur chiffre d’affaires.

En effet, les programmes de fidélité sont intégrés à des logiciels de caisse, qui permettent un suivi automatisé des transactions de chaque client. Les coiffeurs peuvent ainsi envoyer des offres personnalisées.

Stratégie complémentaire : la carte de parrainage

La carte de parrainage se présente comme un outil complémentaire aux programmes de fidélité traditionnels. Ses avantages sont multiples. Elle apporte de nouveaux clients via un canal de confiance. Un client satisfait parlant à un ami ou à un membre de sa famille est souvent bien plus convaincant que n’importe quelle publicité.

Pour le parrain, la carte de parrainage est une occasion de bénéficier d’avantages supplémentaires, qu’il s’agisse de réductions, de services offerts ou d’autres privilèges exclusifs. C’est une reconnaissance de la valeur qu’il apporte au salon.

Cette approche a aussi un impact direct sur le chiffre d’affaires. Les nouveaux clients, introduits par le biais du parrainage, sont souvent plus enclins à devenir à leur tour des clients fidèles, ayant été initiés par une personne de confiance. Cerise sur le gâteau : leur niveau de satisfaction est généralement élevé, après avoir bénéficié d’une offre spéciale grâce au parrainage !

LIRE AUSSI : Coiffure : comment calculer le prix de revient d’un service ?