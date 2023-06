Coiffure : comment calculer le prix de revient d’un service ?

Le calcul du prix de revient vous permet d’identifier les postes de coûts les plus importants dans votre salon de coiffure. Une fois l’information en tête, vous pourrez mettre en place des stratégies efficaces pour réduire les dépenses, mieux gérer vos achats de produits et améliorer l’efficacité de votre personnel. Mais commençons par le début : les composantes du coût de revient dans un salon de coiffure.

Le coût de revient dans un salon de coiffure



Les coûts de matières consommables

En coiffure, le prix de revient incorpore d’abord le coût des matières consommables, comme le shampoing, la coloration, etc. En général, ces dépenses représentent 6 à 9% du prix de vente. Pour calculer ce coût, il faut additionner le prix de tous les produits utilisés pour un service spécifique.

Les coûts de main d’œuvre

Une part importante du prix de revient en coiffure provient de la main d’œuvre, qui oscille entre 50 et 60% du prix de vente. Ce pourcentage comprend le salaire net du coiffeur, les charges sociales (salariales et patronales), majoré d’un coefficient pour le temps de travail pendant lequel un collaborateur est payé mais ne travaille pas (vacances, formation, maladie, etc.). Ce coût se calcule en additionnant toutes ces dépenses et en les multipliant par le nombre de services effectués.

Prendre tous les coûts fixes

Au-delà des matières consommables et de la main d’œuvre, il faut aussi prendre en compte les coûts fixes liés à l’exploitation de votre salon de coiffure (loyer, électricité, assurance, etc.). Ces coûts, bien que non directement associés à un service, doivent être répartis sur l’ensemble de vos prestations pour déterminer le prix de revient.

Ne pas oublier les coûts variables…

Enfin, n’oubliez pas les coûts variables tels que les dépenses de marketing, la formation continue, etc. Ces coûts peuvent fluctuer en fonction du volume de vos activités et doivent également être inclus dans le calcul du prix de revient.

La formule pour calculer le prix de revient



En résumé, le prix de revient d’un service de coiffure peut être calculé comme suit :

Prix de revient = coût des matières consommables + coût de la main d’œuvre + part des coûts fixes + part des coûts variables

Prenons maintenant deux exemples pour illustrer le calcul du prix de revient.

Un forfait homme à 30 euros HT : shampoing + coupe + coiffage.

Supposons que le coût des matières consommables pour ce service (shampoing et produits de coiffage) soit de 2 euros (7% du prix de vente), que le coût de la main d’œuvre (basé sur le salaire du coiffeur et les charges associées) soit de 18 euros (60% du prix de vente), que la part des coûts fixes (loyer, électricité, assurance) attribuable à ce service soit de 6 euros (20% du prix de vente) et que les coûts variables (marketing, formation) pour cette prestation soient de 4 euros (13% du prix de vente).

Dans ce cas, le prix de revient pour cette prestation serait de :

Prix de revient = 2 (matières consommables) + 18 (main d’œuvre) + 6 (coûts fixes) + 4 (coûts variables) = 30 euros.

Un forfait femme à 100 euros HT : shampoing + coloration + coupe + brushing.

Supposons maintenant que le coût des matières consommables pour ce service (shampoing, produits de coloration et de coiffage) soit de 9 euros (9% du prix de vente), que le coût de la main d’œuvre soit de 55 euros (55% du prix de vente), que la part des coûts fixes (loyer, électricité, assurance) soit de 20 euros (20% du prix de vente) et que les coûts variables soient de 16 euros (16% du prix de vente).

Dans ce cas, le prix de revient pour cette prestation serait de :

Prix de revient = 9 (matières consommables) + 55 (main d’œuvre) + 20 (coûts fixes) + 16 (coûts variables) = 100 euros.

Un calcul essentiel en coiffure



Connaître le prix de revient de vos services est donc fondamental pour déterminer vos tarifs et assurer la rentabilité de votre salon. Ce calcul vous permet aussi de prendre des décisions éclairées sur vos dépenses, de gérer efficacement vos stocks de produits et de planifier des stratégies de croissance à long terme.

Bon à savoir

Une réévaluation régulière du prix de revient est nécessaire pour tenir compte des fluctuations des coûts et du marché. Ainsi, vous resterez toujours au fait de la santé financière de votre salon de coiffure et prêt à ajuster vos tarifs en conséquence.