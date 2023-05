Training autogène : se relaxer grâce à la concentration mentale

Le training autogène, également connu sous le nom de méthode Schultz, est une technique de relaxation profonde développée par le psychiatre allemand Johannes Heinrich Schultz au début du XXe siècle.

Le training autogène a été développé par le Dr Johannes Heinrich Schultz (1884-1970), un psychiatre allemand, qui a constaté que certains de ses patients étaient capables de se détendre et de guérir par eux-mêmes en se concentrant sur des sensations corporelles spécifiques.

S’inspirant des travaux du Dr Oskar Vogt sur l’hypnose et la relaxation progressive, il construit sa méthode dans les années 1920, une pratique non conventionnelle fondée sur des principes d’auto-hypnose et de relaxation progressive, visant à améliorer le bien-être mental et physique.

Principes de la méthode Schultz

La méthode Schultz repose sur l’idée que la relaxation profonde peut être induite par la concentration mentale sur des sensations corporelles spécifiques, telles que la respiration, la chaleur et la lourdeur des membres. Elle se compose de six exercices de relaxation standard, qui sont répétés mentalement dans un ordre spécifique.

Ces exercices visent à favoriser la sensation de lourdeur dans les membres, induire une sensation de chaleur dans les membres, réguler la respiration, favoriser la sensation de chaleur et de détente dans la région du cœur, faciliter la détente de la région abdominale et refroidir le front.

A qui s’adresse le training autogène ?

La méthode Schultz a été utilisée pour traiter diverses affections liées au stress, à l’anxiété et à la tension, comme les troubles du sommeil, les migraines, les troubles gastro-intestinaux fonctionnels, l’hypertension et la dépression légère à modérée. Elle vise aussi à améliorer la concentration, la créativité et la performance dans des domaines tels que le sport, le travail et les études.

Elle est principalement utilisée par des psychologues, des psychiatres et des psychothérapeutes dans le cadre de leur pratique clinique, afin d’aider leurs patients à gérer le stress, l’anxiété et d’autres troubles émotionnels. Cette technique peut aussi être intégrée dans la pratique des professionnels du bien-être, tels que les sophrologues, les praticiens en médecine douce et les conseillers en gestion du stress.

Déroulement d’une séance

Une séance dure généralement entre 10 et 20 minutes et peut être réalisée seul ou sous la supervision d’un thérapeute qualifié. Voici les étapes typiques d’une séance :