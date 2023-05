Thermalisme : l’ex-Compagnie de Vichy obtient un appui de 37 millions d’euros de l’Etat

La Banque des territoires a accepté d’injecter la bagatelle de 37 millions d’euros pour soutenir l’ambitieux projet à Vichy du groupe France Thermes, sous la forme de prêts remboursables sur 30 ans .

En juin 2019, le groupe dirigé par Sylvain Serafini, propriété du fonds d’investissement belge Gimv, rachetait la Compagnie de Vichy. L’opération portait notamment sur l’eau minérale commercialisée sous la marque Vichy Célestins, les thermes Callou et Les Dômes, deux hôtels exploités sous franchise Accor Ibis et Mercure, et le Vichy Spa Hôtel Les Célestins.

Son programme de rénovation, baptisé Vichy Accélération 2030, a été quelque peu ralenti par la crise sanitaire et les fermetures d’établissements décidées par le gouvernement. Mais le groupe préparait déjà sa sortie en peaufinant son image locale avec le lancement de la nouvelle identité de son pôle vichyssois, désormais appelé VY Resort Thermal, et la mise en œuvre de son plan de transformation.

Fin des travaux prévue pour 2025

Aujourd’hui, le coût total du projet a été revu à la hausse – 56 millions d’euros, contre 50 millions il y a deux ans -, en raison du renchérissement des coûts de construction et l’évolution des taux d’emprunt, explique Sylvain Serafini à nos confrères de La Montagne. Entre-temps, la commune est devenue propriétaire de son domaine thermal, qui appartenait à l’État depuis 500 ans, ce qui lui permet d’accompagner la structure de France Thermes, concessionnaire jusqu’en 2030.

Au total, la Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts, a accordé six prêts à l’ex-Compagnie de Vichy : quatre prêts «relance tourisme» d’un montant de 32,55 millions d’euros et deux prêts «relance urbaine Action cœur de ville» pour un montant de 4,47 millions d’euros, détaille La Montagne. Les travaux devraient débuter à la fin de la saison thermale et se terminer début 2025.

LIRE AUSSI : Thermalisme : la Compagnie de Vichy s’offre une nouvelle identité