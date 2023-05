Anne-Sophie Gali prend les rênes de la thalasso de Quiberon

Anne-Sophie Gali a été nommée directrice générale du Sofitel Quiberon Thalassa Sea & Spa. Elle remplace Bart van Cauwelaert, à la tête du complexe de thalassothérapie depuis 2014.

Après sept ans au poste de directrice adjointe du Sofitel Quiberon, Anne-Sophie Gali se retrouve désormais seule aux commandes de ce resort 5 étoiles emblématique, berceau de la première thalasso moderne, créée en 1964 par Louison Bobet. L’établissement soufflera ses soixante bougies l’année prochaine.

Diplômée d’un master Tourisme à l’université de La Rochelle, elle a commencé sa carrière en 2005 à l’ex-Méridien Montparnasse, aujourd’hui sous enseigne Pullman, avant de devenir, en 2008, responsable de projets pour le traiteur Potel et Chabot, notamment l’organisation des grands événements.

Elle revient au Méridien en 2011, puis, cinq ans plus tard, elle rejoint la Bretagne au poste de directrice adjointe du Sofitel Quiberon, un poste qu’elle ne quittera plus jusqu’à sa nouvelle nomination. Le complexe de Quiberon comprend un hôtel de 200 chambres et suites, un centre de thalasso de 2 000 m2, un restaurant La Presqu’île, un bistrot, un bar, ainsi qu’une équipe de 250 collaborateurs.