Tendances 2024 : quand le bien-être s’inspire des animaux

#1 – Thérapie équine

Au palmarès des animaux thérapeutes, le cheval arrive en tête ! En effet, l’équithérapie regroupe une grande variation de possibilités, allant de la psychanalyse aux stages de coaching, en passant par la rééducation orthophonique ou psychomotrice.

Elle serait même particulièrement recommandée pour améliorer la santé globale et les troubles du développement. La tendance est déjà très présente sur le continent nord-américain, qui compte un grand nombre de prestataires dans ce domaine.

#2 – Le yoga des chiots

On connaissait la «ronronthérapie», voici maintenant le yoga des chiots… Une nouvelle demande qui vise à soulager le stress et à créer des liens sociaux. Pendant une heure, on alterne dix minutes de câlins avec des chiots et vingt minutes de yoga. Née aux Etats-Unis, la pratique a transité par le Royaume-Uni, avant d’arriver en France. Le concept, très branché, a séduit les réseaux sociaux, toujours avides de vidéos d’animaux mignons.

En revanche, le vétérinaires sont plus réticents, estimant que la pratique, inadaptée au bien-être des chiots, mènerait vers leur instrumentalisation, tout comme les bars à chat, où l’on vient se décharger du stress sur un animal, qui n’est là que pour distraire les humains.

#3 – Le yoga des chèvres

Troisième vedette de ce palmarès animal : les chèvres ! La chevrette, on le sait, est un animal espiègle, câlin et irrésistible. Conçue en 2016 par l’américaine Lainey Morse, à Albany, dans l’Oregon (Etats-Unis), la pratique a connu un regain de popularité en 2023.

Cette thérapie par les chèvres permettrait de réduire le stress, soulager l’anxiété, améliorer l’humeur – difficile de ne pas rire pendant le yoga des chèvres ! – et, au passage, améliorer la souplesse.

#4 – Câliner les vaches

Nettement plus difficile à pratiquer en ville, câliner les vaches est devenu un «must» de plus en plus demandé aux Etats-Unis. Leur rythme cardiaque étant plus lent que celui de l’humain, cette pratique réduirait le stress et l’anxiété, améliorerait la qualité du sommeil, stimulerait l’immunité, soulagerait les douleurs et permettrait de mieux communiquer avec les autres ! Une thérapie qui a toutefois son prix : l’heure de câlin bovin coûte près de 75 dollars de l’heure (environ 69 euros).



#5 – Trek avec les lamas

Plus sportive, la pratique consiste à randonner avec des lamas, leur présence aux côtés des randonneurs étant réputée apaisante. La demande concernant les lamas se situe juste après le yoga des chèvres et participe du même principe : réduire le stress tout en faisant une activité physique. L’activité est déjà bien installée en Suisse, ans le canton d’Uri.

#6 – Observer les oiseaux

C’est la plus économique des thérapies, puisqu’elle n’exige qu’une paire de jumelles et un peu d’endurance physique pour aller observer les oiseaux dans leur habitat naturel. Suivre le vol de nos amis à plumes apaiserait l’âme et nous apprendrait la patience et l’humilité.

#7 – Nager avec les dauphins

Cette thérapie, populaire depuis plus de dix ans, est particulièrement réputée dans la Mer Rouge en tant qu’attraction touristique. Elle connaît un regain d’intérêt avec la pratique en bassin. Utilisée pour traiter les troubles émotionnels, elle se classe parmi les thérapies les plus coûteuses, juste après l’équinothérapie.