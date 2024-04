Troubles musculo-squelettiques : plus d’un Français sur deux en souffre

Les troubles musculo-squelettiques englobent une variété de maladies affectant les muscles, les tendons, les nerfs ou les articulations, entraînant des douleurs et des inconforts souvent ressentis au quotidien. Fréquemment provoquées ou aggravées par le travail, ils constituent la première cause de maladies professionnelles.

Selon les derniers chiffres de Santé publique France, quelque 58% des femmes et 51% des hommes de 18 à 64 ans déclarent des douleurs du dos ou du membre supérieur liés à ces maladies, ce qui, avec d’autres données, «confirme le poids des TMS en France», observe l’agence sanitaire dans un communiqué.

Des TMS plus nombreux chez les artisans

Pour les seuls actifs occupés, les données sont comparables (60% chez les femmes, 54% chez les hommes), selon le baromètre de santé publique 2021 que vient de publier l’agence, une vaste enquête téléphonique par sondage aléatoire sur les comportements de santé lors des 12 mois précédents.

Parmi les troubles musculo-squelettiques les plus souvent déclarés figurent les douleurs lombaires, à l’exception des sciatiques, et les pathologies touchant l’épaule. Santé publique France relève aussi un creusement des inégalités socio-professionnelles face aux TMS : leur fréquence est plus élevée chez les agriculteurs et les ouvriers (pour les deux sexes), les artisans, les commerçants, les chefs d’entreprise (chez les hommes) et les employés (chez les femmes).

