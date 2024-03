Sucre ajouté : les industriels ont toujours la main lourde

Il y a eu «une baisse de l’utilisation des ingrédients sucrants au cours des 10 dernières années, notamment les sirops de sucre et les édulcorants», relève l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) dans une étude qu’elle vient de publier.

Conclusion : les industriels sont moins enclins à utiliser un grand nombre d’ingrédients sucrants. «Des compositions ont été revues pour privilégier des ingrédients très courants, comme le sucre blanc (…) ou qui sont perçus comme plus ‘naturels’, tels que les jus de fruits», explique l’agence, qui souligne que «les sirops de sucres ou les édulcorants de synthèse sont nettement moins utilisés».

Pour autant, faut-il en conclure à une baisse générale de la teneur en sucre dans les aliments ? Pour l’Anses, la réponse est négative. En 2020, la majorité (77%) des aliments, même salés, comportait encore au moins un ingrédient sucrant, malgré un déclin de leur utilisation, observe-t-elle.

Boissons sans alcool : des teneurs moins élevés

L’étude examinant seulement la nature et la fréquence des ingrédients inclus, mais pas les quantités utilisées, «rarement indiquées sur les emballages», il n’est donc pas possible de tirer des conclusions en matière de santé publique.

En revanche, ce n’est pas le cas des boissons rafraîchissantes sans alcool, fait valoir une autre étude de l’Anses, qui constate une véritable réduction de leur teneur en sucre. «Ce résultat peut s’expliquer par la mise en place de mesures visant à réduire les taux de sucres des boissons», comme, en 2012, la taxe sur les boissons contenant des sucres ou des édulcorants ajoutés.

Entre 2008 et 2020, l’agence a analysé la composition de plus de 50 000 produits alimentaires transformés, tant sucrés que salés, afin de déterminer la présence d’ingrédients sucrants. Ces ingrédients incluent le sucre blanc traditionnel (saccharose), les édulcorants tels que l’aspartame, ainsi que différents sirops et jus de fruits.

