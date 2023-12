Probiotiques et prébiotiques, gardiens de notre bien-être Intestinal

Comment les probiotiques agissent sur la santé ?

Les probiotiques, dérivés des mots grecs «pro», signifiant «en faveur de», et «biotikos», qui veut dire «la vie», sont des micro-organismes vivants qui, quand ils sont consommés en quantités adéquates, exercent des effets positifs sur notre santé, allant au-delà de la simple nutrition. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné leur importance en soulignant leurs effets positifs.

Historiquement, les bactéries étaient souvent associées à des maladies et des infections. Cependant, cette perception a radicalement changé au fil des avancées scientifiques. Les recherches modernes ont révélé que, si certaines bactéries sont pathogènes, beaucoup d’entre elles sont essentielles à notre bien-être. jouant un rôle capital dans divers aspects de notre santé, allant de la digestion à l’immunité.

Ces avancées ont aussi permis de mieux comprendre la complexité et la diversité des bactéries. Les scientifiques ont pu établir des classifications détaillées, menant au développement de probiotiques spécifiques. Ces «cocktails» de bactéries bénéfiques sont conçus pour cibler diverses fonctions corporelles et renforcer notre santé de manière ciblée.

Des effets dépendants de la souche

Toutefois, il faut savoir que l’efficacité d’un probiotique est fortement dépendante de sa souche spécifique et de la dose administrée. Chaque souche possède des propriétés uniques et ne peut donc pas être généralisée à d’autres souches, même au sein de la même espèce.

En choisissant un probiotique, il est donc essentiel de considérer la souche spécifique qui a été étudiée et qui a démontré des bienfaits pour la santé. De plus, la qualité du probiotique, sa capacité à survivre dans le tractus gastro-intestinal et son adhésion à la muqueuse intestinale sont des facteurs tout aussi importants pour garantir son efficacité.

Un rôle protecteur et réparateur dans le microbiote

Le microbiote intestinal, souvent appelé flore intestinale, est un écosystème complexe composé de milliards de micro-organismes, principalement des bactéries, qui résident dans notre intestin, mais d’une diversité étonnante, influencée par de nombreux facteurs tels que l’alimentation, le mode de vie ou l’exposition aux médicaments.

Les probiotiques, en tant que compléments de ces micro-organismes naturels, jouent un rôle protecteur et réparateur dans notre corps. Ils aident à maintenir l’équilibre entre les «bonnes» et les «mauvaises» bactéries dans l’intestin. En cas de déséquilibre, connu sous le nom de dysbiose, des problèmes de santé peuvent survenir.

Des recherches en constante évolution

L’impact du microbiote sur la santé est un domaine de recherche en constante évolution. De nombreuses études ont montré que la qualité et la diversité du microbiote intestinal sont étroitement liées à différents paramètres de santé, allant de l’inconfort digestif aux déséquilibres métaboliques comme la glycémie et le poids.

Des recherches scientifiques récentes attestent de l’efficacité spécifique de certaines souches probiotiques, notamment dans le maintien de l’équilibre de la flore intestinale, l’amélioration de la digestion du lactose et dans divers autres domaines de la santé. Toutefois, considérés comme des compléments alimentaires, les probiotiques n’ont pas à faire la preuve de leur efficacité avant leur mise sur le marché.

Les prébiotiques sont essentiels au bien-être intestinal

Les prébiotiques, souvent éclipsés par leurs cousins probiotiques, sont pourtant essentiels au bien-être intestinal. Ces composés alimentaires non digestibles agissent comme nourriture pour les probiotiques et autres bactéries bénéfiques de l’intestin, stimulant la croissance et l’activité des micro-organismes de façon positive pour notre santé.

En arrivant dans le côlon, les prébiotiques sont fermentés par les bactéries intestinales, processus qui produit des acides gras à chaîne courte bénéfiques, comme le butyrate, une source d’énergie indispensable à l’hôte.

Ces composés jouent un rôle vital en nourrissant les cellules intestinales, en réduisant l’inflammation et en améliorant l’absorption des minéraux. Cette fermentation contribue aussi à un environnement intestinal sain, en abaissant le pH et en inhibant la croissance de bactéries pathogènes.

Bon à savoir : les prébiotiques se trouvent principalement dans les fibres végétales, notamment dans l’artichaut, la banane, l’ail, le topinambour, le poireau, l’oignon, les salsifis, les asperges, le froment et la chicorée. L’idéal est de varier son alimentation en incluant de nombreux légumes, fruits, céréales complètes et légumineuses.

