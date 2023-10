Minéraux : les gardiens silencieux de notre santé

Bien qu’en faibles proportions, les minéraux représentent environ 4% de notre poids. Malgré cette faible présence, ils jouent un rôle capital dans de nombreux processus vitaux, de la construction des os et des dents au fonctionnement du coeur et du système digestif.

Certains minéraux sont même essentiels dans la prévention de pathologies comme l’ostéoporose ou l’anémie. D’autres sont étudiés pour leurs bénéfices protecteurs face aux maladies cardio-vasculaires ou certains types de cancers.

Les bienfait des minéraux pour la santé

Le magnésium

C’est l’un des minéraux essentiels à notre santé, bien que sa présence soit discrète. Impliqué dans plus de 300 réactions enzymatiques, il aide à la production d’énergie, à la synthèse des protéines et à la régulation de la glycémie.

Le magnésium n’a pas qu’une simple fonction métabolique. Il possède aussi des vertus thérapeutiques qui lui confèrent une place de choix dans la prise en charge de certaines affections. Par exemple, il s’est révélé être un allié précieux pour traiter la spasmophilie, la fatigue chronique ou la fibromyalgie.

Ces maladies, bien que diverses, ont toutes un point commun : elles se manifestent par une sensation de fatigue intense, notamment au niveau musculaire. Et c’est là que le magnésium intervient. Grâce à ses propriétés, il est capable de soulager les symptômes de fatigue musculaire.

Le calcium

Le calcium, l’un des minéraux les plus abondants dans le corps humain, est souvent associé, à juste titre, à la solidité et à la santé de nos os. En effet, plus de 99% du calcium de notre corps est stocké dans les os et les dents, assurant leur résistance et leur intégrité. Mais, au-delà de cette fonction primordiale, le calcium joue d’autres rôles tout aussi essentiels dans notre physiologie.

D’une part, il intervient dans la coagulation sanguine, un processus vital qui prévient les hémorragies en permettant au sang de se solidifier après une blessure. D’autre part, il est indispensable à la contraction musculaire, garantissant le bon fonctionnement de nos muscles, qu’ils soient squelettiques, cardiaques ou lisses.

De plus, le calcium est incontournable dans la transmission nerveuse. C’est grâce à lui que les neurones peuvent communiquer entre eux, assurant ainsi le bon déroulement de nombreuses fonctions, de la perception sensorielle à la coordination motrice.

Le fer

On ne dit pas «une santé de fer» pour rien : sa carence entraîne fatigue, anémie et des troubles de mémoire. Une grande partie entre dans la fabrication de l’hémoglobine du sang, protéine présente dans les globules rouges, et dans la myoglobine, un pigment présent dans les muscles, qui permet de stocker l’oxygène et d’assurer le bon fonctionnement musculaire.

Outre ces rôles vitaux, le fer contribue également à renforcer notre système immunitaire. Il participe activement à la production de cellules sanguines qui défendent l’organisme contre les infections. Son influence ne s’arrête pas là : le fer est aussi reconnu pour préserver notre vitalité.

Un taux adéquat de fer dans l’organisme garantit une énergie constante et évite les sensations de fatigue ou d’épuisement. De surcroît, cet oligo-élément a un impact notable sur nos facultés intellectuelles. Il favorise une meilleure concentration, stimule la mémoire et optimise la cognition.

Le cuivre

Ce minéral joue un rôle majeur dans la croissance et la solidité des os. Il intervient aussi dans la qualité du cartilage et du tissu conjonctif, assurant ainsi le bon fonctionnement de nos articulations. De plus, il facilite l’assimilation du fer, élément vital pour la santé sanguine.

La majorité du cuivre est stockée dans le foie, mais il se disperse aussi dans d’autres parties du corps, telles que les cheveux, la peau et divers tissus. Son rôle ne s’arrête pas là. En effet, le cuivre est un composant essentiel de l’enzyme superoxyde dismutase, reconnue pour ses puissantes propriétés antioxydantes.

Grâce à cette enzyme, le cuivre contribue indirectement à neutraliser l’excès de radicaux libres dans l’organisme, des molécules instables qui accélèrent le vieillissement cellulaire et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires.

Le zinc

Au cœur du métabolisme, le zinc joue un rôle déterminant dans la transformation et l’utilisation des protéines, des glucides et des lipides, assurant ainsi le bon fonctionnement de nos processus énergétiques.

Grâce à son action antioxydante, il aide aussi à protéger nos cellules des dommages causés par l’excès de radicaux libres. Ces molécules instables, en trop grande quantité, peuvent accélérer le vieillissement cellulaire et favoriser l’apparition de nombreuses maladies.

Par ailleurs, le zinc est un composant essentiel de l’enzyme superoxyde dismutase, puissant antioxydant naturel. Ce n’est donc pas un hasard si certains produits cosmétiques vantent ses effets anti-âge. Sa présence favorise aussi le bon état de la peau et des cheveux, renforçant leur vitalité et leur brillance.

Revers de la médaille : une carence en ce minéral peut entraîner divers problèmes, notamment cutanés. Les symptômes d’une telle carence incluent une cicatrisation lente, des lésions cutanées, ou encore des problèmes de cheveux.

Le sélénium

Le sélénium, souvent évoqué pour son action anti-âge, va bien au-delà de cette simple vertu. En combattant les radicaux libres, ce puissant antioxydant contribue à nous protéger contre les maladies cardio-vasculaires, préservant ainsi la santé de notre système circulatoire.

Quand il est associé à la vitamine E, le sélénium se révèlerait aussi efficace en tant qu’anti-inflammatoire. Cette combinaison permet d’améliorer le traitement de certaines affections cutanées, comme le psoriasis, le lupus ou l’eczéma. Cette action conjuguée renforce la barrière cutanée et atténue les inflammations, offrant un réel soulagement.

Le chrome

Le chrome est un minéral souvent sous-estimé. Pourtant, son rôle est capital dans le bon fonctionnement de notre métabolisme. Sa principale fonction se situe au niveau de la régulation du glucose. En effet, le chrome intervient directement dans l’utilisation de l’insuline, une hormone qui assure le transfert du glucose vers les cellules afin de le convertir en énergie.

Mais ce transfert, essentiel à notre santé, ne peut se faire efficacement que si notre corps dispose d’une quantité suffisante de chrome. Sans ce précieux minéral, l’insuline pourrait ne pas fonctionner de manière optimale, compromettant ainsi la régulation du taux de sucre dans le sang.

Toutefois, notre réserve de chrome n’est pas inépuisable. Plusieurs facteurs peuvent perturber son équilibre. Le stress, par exemple, mais aussi certaines infections ou une activité sportive intense, peuvent accélérer le métabolisme du glucose, mobilisant par conséquent davantage de chrome. De même, chez les personnes diabétiques, les épisodes d’hyperglycémie peuvent entraîner une sollicitation accrue de ce minéral.

Minéraux : quelles sont les sources alimentaires ?

Les minéraux, contrairement à certains nutriments, ne peuvent pas être synthétisés par le corps : ils doivent donc être fournis par l’alimentation.

Le magnésium

Les sources alimentaires les plus courantes de magnésium sont les céréales complètes, qui constituent une base essentielle pour une alimentation équilibrée. En outre, les noix et les graines, comme les amandes ou les graines de tournesol, sont d’excellents pourvoyeurs de ce précieux élément.

Enfin, les légumes verts tels que les épinards ou le chou frisé sont également riches en magnésium. Assurer une consommation régulière de ces aliments permet de maintenir des niveaux adéquats de magnésium dans l’organisme.

Le calcium

Les produits laitiers, tels que le lait, le yaourt et le fromage, figurent parmi les sources les plus répandues et accessibles de calcium. Cependant, pour ceux qui cherchent des alternatives non laitières ou qui suivent un régime végétarien, les légumes à feuilles vertes comme le chou frisé et les épinards sont aussi d’excellentes sources de calcium.

Le fer

Le fer se trouve dans une variété d’aliments comme la viande, le poisson, les céréales, les légumes secs, les fruits et les produits laitiers. Des aliments tels que le foie, le boudin noir, et les légumes à feuilles vert foncé en sont très riches.

Toutefois, l’absorption du fer peut être entravée par le thé vert, le café et certaines fibres, alors que la vitamine C la favorise. Les végétariens et les femmes aux menstruations abondantes sont particulièrement à risque de carence en fer. Il est donc recommandé pour eux de privilégier des sources alternatives de fer ou d’envisager une supplémentation.

Le cuivre

Les meilleures sources alimentaires de cuivre comprennent les coquillages et les crustacés, mais ce ne sont pas les seules. Les amateurs de douceurs seront ravis d’apprendre que le cacao, et donc le chocolat, contiennent aussi du cuivre.

De plus, les fruits oléagineux, comme les noix, les céréales complètes et les champignons, sont d’autres sources précieuses de ce minéral. Intégrer ces aliments à notre régime garantit un apport adéquat en cuivre pour le bon fonctionnement de notre corps.

Le zinc

On trouve du zinc dans les viandes, en particulier le foie, ainsi que la volaille. Les amateurs de fruits de mer peuvent joindre l’utile à l’agréable : les poissons et autres fruits de mer sont aussi d’excellentes sources. Outre les protéines animales, le zinc est présent dans les céréales, ajoutant une dimension végétale à son apport. Les œufs complètent cette liste comme une autre source importante.

Le sélénium

La noix du Brésil figure parmi les sources les plus riches en sélénium. On en trouve également ces minéraux en quantités significatives dans les fruits de mer, le foie, les rognons, la volaille et la viande. Pour ceux qui privilégient une alimentation végétale, l’avoine et le riz complet sont de bonnes options, à condition qu’ils proviennent de sols riches en sélénium.

Le chrome

Le chrome est présent principalement dans les aliments entiers, notamment l’orge et l’avoine, ou les viandes maigres. La levure de bière, couramment utilisée comme complément alimentaire, en est également riche.

Les légumes verts comme les brocolis, les haricots verts et les pommes de terre en contiennent aussi. Les fruits, bien que ne fournissant pas d’énormes quantités de chrome, peuvent contribuer à l’apport quotidien. Les bananes et les pommes, par exemple, contiennent des traces de ce minéral.

