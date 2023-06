Microneedling et ventouses : une combinaison anti-âge prometteuse

Le microneedling est une technique non chirurgicale utilisée, au niveau médical, pour favoriser la régénération et la cicatrisation de la peau. Elle consiste à créer de minuscules canaux dans la peau avec des aiguilles pour stimuler la production de collagène. De nombreuses études ont démontré les avantages significatifs de cette méthode pour la régénération de la peau et la cicatrisation.

La thérapie par ventouses (ou face cupping pour nos amis anglo-saxons), quant à elle, est une technique ancienne de médecine non conventionnelle reconnue pour ses effets bénéfiques sur la peau. Elle produit des effets similaires à ceux de la thérapie des plaies par pression négative, couramment utilisée en chirurgie plastique, soulignent les auteurs de cette étude, parue dans la revue Plastic and Reconstructive Surgery.

L’étude a consisté à appliquer ces deux techniques sur la peau de rats anesthésiés. Un groupe de rongeurs a subi un microneedling seul, tandis que l’autre groupe a suivi en plus une brève séance de ventouses. D’autres rats ont subi trois séances de microneedling, seul ou suivi de ventouses.

Le but était de déclencher l’inflammation et l’apport sanguin (vascularisation). Après quatre semaines, les changements cutanés au niveau cellulaire ont été comparés chez des rats subissant un microneedling seul ou avec ventouses.

Microneedling : des « effets synergiques »

Au final, les chercheurs ont observé une amélioration significative de l’épaisseur de la peau et des niveaux de collagène. Dans la couche externe de la peau (épiderme), l’épaisseur est passée de 24 micromètres avec une seule séance de microneedling à 42 micromètres en y ajoutant des ventouses. Le microneedling a aussi entraîné une augmentation plus importante des niveaux de collagène de type 1 dans la peau.

Les travaux menés par le Dr Burak Pasinlioğlu et son équipe, de l’hôpital d’Ankara, en Turquie, concluent ainsi que l’association de la thérapie par ventouses au microneedling pourrait constituer une technique intéressantes pour améliorer les résultats des procédures de rajeunissement du visage, avec des «effets synergiques».

