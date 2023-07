Le tabac fait bondir le nombre de cancers chez les femmes

Selon une étude parue dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France (SpF), le nombre de nouveaux cas de cancers a doublé entre 1990 et 2023, avec une hausse de 98% pour les hommes et de 104% pour les femmes, tous types de cancer confondus. Cette année, le nombre estimé de nouveaux cancers serait de 433 136 cas.

L’âge médian au moment du diagnostic est de 70 ans pour les hommes et 68 ans pour les femmes. Mais, alors que l’incidence des cancers les plus courants chez les hommes a tendance à baisser ou à se stabiliser entre 1990 et 2023, c’est l’inverse chez les femmes.

«Pour les hommes, il y a beaucoup d’évolutions plutôt favorables, sauf pour le mélanome de la peau, les cancers du pancréas et du rein qui continuent à augmenter. Pour les femmes, les évolutions sont défavorables pour davantage de localisations», a résumé le Dr Florence Molinié, présidente du réseau Francim, rapporte l’AFP.

Changer les comportements et les modes de vie

Elle attribue la différence d’incidence entre hommes et femmes principalement à la consommation de cigarettes, qui a augmenté chez certaines générations de femmes. En particulier, l’incidence des cancers en partie induits par le tabac (lèvre-bouche-pharynx, œsophage ou poumon) «augmente considérablement» chez les femmes, alors qu’elle baisse chez les hommes.

«Il y a un gros signal d’attention sur la mortalité par cancer du poumon chez la femme, qui, dans les deux-trois ans à venir, va dépasser la mortalité par cancer du sein», a souligné, de son côté, le Pr Norbert Ifrah, président de l’Institut national du cancer (Inca).

Pourtant, «près de la moitié des cancers pourraient être évités grâce aux changements de nos comportements et de nos modes de vie», note le préambule du panorama 2023 des cancers diffusé par l’Inca. Parmi ces «causes évitables», on retrouve la sédentarité, l’obésité, le tabagisme, la consommation d’alcool et l’exposition aux ultraviolets.

Avec l’AFP.