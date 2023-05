Régime L.A. Shape : 14 jours pour perdre du poids

Conçu par le Dr David Heber, le régime L.A. Shape est une méthode de perte de poids personnalisée en fonction de la morphologie et du métabolisme de chaque individu, avec une consommation élevée de protéines.

Le Dr David Heber, auteur de plusieurs livres sur la perte de poids, dont «The L.A. Shape Diet», au début des années 2000, est un expert américain reconnu en nutrition. Sa promesse : 14 jours pour une perte de poids généralisée… Diplômé de la Harvard Medical School, il a également suivi une formation post-doctorale en médecine interne, endocrinologie et métabolisme à l’Université de Californie (UCLA), à Los Angeles (Etats-Unis).

Chercheur, il a été directeur du Centre de nutrition humaine de cette même université, où il a mené des travaux sur l’obésité, la nutrition et la prévention des maladies. Il a aussi dirigé la Herbalife Nutrition Institute, une organisation dédiée à la promotion de la connaissance en matière de nutrition.

Ses recherches et son travail clinique l’ont amené à développer une approche qui tient compte à la fois de la morphologie et du métabolisme individuels. Son objectif : offrir une solution plus personnalisée et durable pour la perte de poids, la santé globale et le remodelage de la silhouette.

Comment fonctionne le régime L.A. Shape ?

Le régime LA Shape se concentre sur une consommation élevée de protéines mais faible en glucides. Les aliments riches en glucides, tels que les céréales et les produits de boulangerie, sont limités. Les aliments riches en protéines, comme la viande, le poisson et les produits laitiers, sont encouragés.

Autre particularité : cette méthode se fonde sur l’idée que différents types de morphologies ont des besoins nutritionnels spécifiques, avec des proportions différentes de protéines, de glucides et de lipides. Selon le Dr Heber, la prise en compte de la forme du corps et du métabolisme individuel peut aider à personnaliser un régime alimentaire, et donc améliorer les résultats en matière de perte de poids.

Ainsi, le type «pomme» a tendance à stocker l’excès de graisse autour de son abdomen. Son régime sera riche en protéines pour aider à réduire l’appétit et à stimuler le métabolisme. Pour le type «poire», c’est-à-dire des individus qui stockent l’excès de graisse plutôt autour de leurs hanches et de leurs cuisses, on s’orientera vers un régime équilibré en protéines, en glucides et en lipides pour aider à contrôler l’apport calorique et à favoriser une perte de poids saine.

En ce qui concerne le type «pomme de terre», avec une distribution uniforme de la graisse sur tout le corps, le régime sera riche en protéines et faible en glucides pour aider à stimuler la perte de poids, tandis que le type «carotte» – individus plutôt minces mais qui peuvent manquer de tonus musculaire – privilégiera un régime riche en protéines pour aider à construire et à maintenir la masse musculaire.

Comment réussir le régime L.A. Shape ?

Son succès dépend de six facteurs-clés :

1#. Détermination du poids santé et de l’apport en protéines nécessaire. Avant de commencer le régime, il faut déterminer son poids santé et son apport en protéines nécessaire. Le poids santé est un poids à atteindre en fonction de sa morphologie et de sa taille. L’apport en protéines est calculé selon son poids, sa taille et son niveau d’activité physique.

2#. Semaine d’attaque avec des substituts de repas. La première semaine du régime est une phase d’attaque, où l’on consomme des substituts de repas à base de protéines. Cette phase vise à amorcer la perte de poids.

3#. Apprendre à faire ses courses. Le régime insiste sur l’importance d’apprendre à faire ses courses de manière à favoriser une alimentation saine. Cela implique de savoir choisir des aliments frais et nutritifs, et d’éviter les aliments transformés et riches en sucre et en graisses saturées.

4#. Gérer les situations à haut risque. Certaines situations sont à haut risque, comme les repas au restaurant ou les fêtes, où il peut être difficile de contrôler ce que l’on mange. La méthode propose des stratégies pour y faire face sans compromettre ses objectifs de perte de poids.

5#. Adopter des stratégies de prévention des rechutes. Pour maintenir une perte de poids à long terme, le régime propose des stratégies de prévention des rechutes, c’est-à-dire reconnaître et gérer les déclencheurs de la suralimentation, puis développer des habitudes alimentaires saines et durables.

6#. Adopter un régime d’entretien et faire de l’exercice régulièrement. Une fois le poids santé atteint, la méthode suggère d’adopter un régime d’entretien pour maintenir ce poids. Il doit être accompagné d’un exercice physique régulier pour favoriser la santé globale et le bien-être.

Avantages-Inconvénients du régime L.A. Shape

Avantages

Approche personnalisée. Plutôt que de proposer une approche uniforme de la perte de poids, le régime L.A. Shape est conçu pour tenir compte de la morphologie individuelle et du métabolisme.

Accent sur une alimentation équilibrée. Il met l’accent sur une alimentation équilibrée composée de viande maigre, de fruits et de légumes. Ces aliments sont riches en nutriments essentiels et peuvent aider à maintenir une bonne santé.

Stratégies comportementales. Le régime propose des stratégies comportementales visant à modifier les habitudes alimentaires et à favoriser un mode de vie plus sain. But : maintenir une perte de poids à long terme.

Inconvénients

Consommation possible de calories excessives. Le régime comprend l’utilisation de substituts de repas et de boissons protéinées. Bien qu’ils puissent être pratiques, ces produits peuvent aussi entraîner une consommation excessive de calories s’ils sont consommés en plus des repas réguliers.

Coût et commodité. Comme la méthode met l’accent sur la fraîcheur des aliments, il peut être nécessaire de faire les courses plus souvent, ce qui risque de devenir coûteux et peu pratique pour certaines personnes.

Dépendance aux produits. Le régime peut favoriser la dépendance aux substituts de repas et aux boissons protéinées. Ces produits ne sont pas toujours une solution viable à long terme si l’on veut adopter une alimentation saine.