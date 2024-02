Les jeunes ne sont pas moins investis dans le travail que leurs aînés

Contrairement aux idées reçues, une étude de l’Apec et Terra Nova révèle que le rapport au travail des jeunes de moins de 30 ans est très proche de celui des générations plus âgées, malgré les 93% de managers qui pensent le contraire. Cette conclusion s’appuie sur les témoignages de plus de 3 000 jeunes actifs et de 2 000 actifs âgés de 30 à 65 ans.

«Chaque génération produit ce discours sur une jeunesse qui a moins le goût de l’effort, mais s’y est ajoutée la crise Covid, révélatrice des remises en cause du rapport au travail», estime Gilles Gateau, économiste et directeur général de l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), cité par l’AFP.

Mêmes attentes fondamentales envers le travail

Pourtant, selon l’enquête conjointe Apec/Terra Nova, aînés et jeunes partagent le même top 3 sur «leurs attentes fondamentales envers le travail». Chez les jeunes, la rémunération arrive en tête (55%) suivie de près par l’intérêt du travail (41%), rapporte l’AFP. Petite différence : l’équilibre de vie, souvent perçu comme central pour la jeune génération, arrive en troisième position.

Une préoccupation pour laquelle ils accordent «légèrement moins d’importance» que leurs aînés : 34 % des jeunes actifs le mentionnent dans leurs priorités principales contre 45% des 45-65 ans. «Ce qui caractérise cette génération, c’est sa capacité à quitter un emploi qui ne répond pas à ses aspirations dont ne disposait pas la génération précédente», observe Gilles Gateau.