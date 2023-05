Le Tui Na, massage énergétique de la médecine traditionnelle chinoise

Le Tui Na, fondé sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, vise à rééquilibrer l’énergie vitale en travaillant sur les méridiens. Cette approche diffère des techniques de massage purement anatomiques et physiologiques.

En quoi consiste le Tui Na ?

Le Tui Na fait partie des cinq piliers de la médecine traditionnelle chinoise (MTC), en raison de son rôle important dans le rééquilibrage énergétique, la prévention des maladies et le traitement des troubles de santé, au même titre que l’acupuncture (et la moxibustion), la pharmacopée chinoise, la diététique et les exercices énergétiques (Qi Gong, Tai Chi, etc.).

Selon la MTC, le corps est parcouru par des canaux d’énergie, appelés méridiens, qui transportent le Qi (énergie vitale) et le sang, et, quand cette énergie est bloquée ou déséquilibrée, des problèmes de santé peuvent survenir. Le praticien utilise alors des techniques de manipulation spécifiques, telles que la poussée (Tui) et la saisie (Na), qui permettent de dénouer les blocages énergétiques, d’étirer les muscles et de mobiliser les articulations.

En stimulant certains points d’acupuncture, le Tui Na pourrait ainsi aider à réduire le stress, soulager la douleur, améliorer la circulation sanguine et lymphatique, réguler les fonctions digestives et hormonales, favoriser le bien-être émotionnel et mental, voire stimuler le système immunitaire et renforcer la résistance aux maladies.

À qui est-il destiné ?

Ce massage est destiné à toute personne cherchant à améliorer son bien-être général, mais il peut aussi être particulièrement bénéfique pour celles souffrant de douleurs musculaires et articulaires, de stress et d’anxiété, de troubles digestifs ou de sommeil.

Sur quelles techniques repose-t-il ?

Le Tui Na intègre une grande variété de mouvements et de techniques, tels que le pétrissage, la pression, le tapotement, la friction, les vibrations et les mobilisations articulaires. Leur diversité permet au masseur de s’adapter aux besoins spécifiques de chaque patient et de cibler des problèmes précis. Les techniques de manipulation, comme la poussée et la saisie, sont uniques et nécessitent une formation spécifique pour être maîtrisées.

Description du protocole

Étape 1 : Préparation du patient

Installer la personne confortablement en position assise ou allongée, avec des vêtements souples et légers. Prendre quelques instants pour établir une connexion avec elle et identifier les zones à traiter.

Étape 2 : Échauffement et relaxation

Commencer par des mouvements doux et rythmés pour échauffer les muscles et détendre. Utiliser des techniques de pression, de pétrissage et de friction sur les méridiens et les points d’acupuncture concernés.

Étape 3 : Techniques spécifiques

Appliquer les techniques de poussée (Tui) et de saisie (Na) pour dénouer les blocages énergétiques et les tensions musculaires. Mobiliser les articulations et étirer les muscles pour améliorer la souplesse et la circulation.

Étape 4 : Rééquilibrage énergétique

Utiliser des mouvements fluides et harmonieux pour stimuler la circulation du Qi et rétablir l’équilibre énergétique du corps. Terminer le massage par des techniques de relaxation et d’apaisement pour aider le client à intégrer les bienfaits du soin.

Conseils de posture pour le masseur

Adopter une posture stable et centrée, en gardant les genoux légèrement fléchis et les pieds bien ancrés au sol.

Utiliser tout le corps pour exercer les pressions et les mouvements, en engageant les jambes, les hanches et le tronc pour éviter de surcharger les mains et les poignets.

Veiller à maintenir une respiration régulière et profonde pour faciliter la circulation de l’énergie et rester connecté au patient.

Mises en garde

Le Tui Na implique une compréhension approfondie de la théorie des méridiens et des points d’acupuncture pour personnaliser le traitement. Le masseur doit être capable de faire preuve d’adaptabilité et de discernement pour choisir les techniques appropriées et ajuster la pression en fonction de la tolérance et des préférences de chaque client.