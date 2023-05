Le régime sans gluten est-il bon pour tout le monde ?

Le régime sans gluten, bénéfique pour les personnes atteintes de maladie cœliaque ou d’intolérance, n’a pas que des avantages, particulièrement lorsqu’il repose sur des aliments ultratransformés…

La vogue du sans gluten, adoptée par de nombreuses personnalités du showbiz, voire du monde du sport, comme les joueurs de tennis Novak Djokovic ou Jo-Wilfried Tsonga, ne date pourtant pas d’hier. Il trouve ses racines dans le régime alimentaire pré-agricole des chasseurs-cueilleurs, également connu sous le nom de régime paléo, ou dans le régime d’Okinawa.

Comme son nom l’indique, axé sur des aliments naturels et non transformés, il ne contient pas de gluten, une protéine présente dans certaines céréales comme le blé, l’orge et le seigle. Consommé depuis longtemps, on le retrouve aujourd’hui un peu partout, dans des aliments tels que les gâteaux, les pâtes ou encore la bière… Les industriels de l’agroalimentaire l’utilisent aussi comme agent de texture.

Indications et bienfaits

Ce régime est principalement indiqué pour les personnes atteintes d’allergie au blé, de sensibilité au gluten non cœliaque, voire de maladie cœliaque, une maladie auto-immune qui affecte principalement l’intestin grêle. Chez les personnes qui développent cette pathologie (entre 0,5% et 1% de la population, cas déclarés), la consommation de gluten provoque une réaction immunitaire anormale qui entraîne des dommages à la muqueuse intestinale.

Ces dommages peuvent réduire la capacité de l’organisme à absorber les nutriments, provoquant divers symptômes et complications : des douleurs abdominales, des ballonnements, de la diarrhée, de la constipation, une perte de poids inexpliquée, de la fatigue, des éruptions cutanées et d’autres problèmes de santé.

Le diagnostic de la maladie cœliaque s’appuie sur une combinaison de tests sanguins et, si nécessaire, une biopsie intestinale pour confirmer la présence de dommages à la muqueuse intestinale. Le traitement principal ensuite est un régime strict sans gluten à vie, qui permet généralement à la muqueuse intestinale de guérir et de réduire les symptômes.

Le syndrome du colon irritable

Mais ce régime peut aussi être bénéfique pour les personnes souffrant du syndrome du côlon irritable, également connu sous le nom de colopathie fonctionnelle, qui représente environ 15% de la population. C’est un trouble fonctionnel du système digestif qui provoque des symptômes chroniques et récurrents, mais sans présence de dommages ou de lésions visibles dans le tractus gastro-intestinal.

Ses causes exactes restent inconnues, mais on pense que plusieurs facteurs, tels que des perturbations dans la motilité intestinale, une sensibilité accrue de l’intestin, des déséquilibres dans la flore intestinale (microbiote) et des facteurs psychologiques, pourraient y contribuer.

Les symptômes varient d’une personne à l’autre, pouvant inclure des douleurs ou des crampes abdominales, des ballonnements et du gaz, de la diarrhée, de la constipation ou une alternance entre les deux, etc. Son traitement vise principalement à soulager les symptômes et peut inclure des changements alimentaires, des médicaments, des probiotiques et des techniques de gestion du stress.

Comment fonctionne le régime sans gluten ?

Il consiste d’abord à éviter les aliments contenant du gluten. Les menus incluent des fruits, des légumes, des protéines maigres comme la viande, le poisson et les œufs, ainsi que des céréales sans gluten tels que le quinoa, le sarrasin et le riz. Les farines alternatives, comme celles à base de légumineuses ou de sarrasin, sont préférables à celles de maïs et de riz en raison de leur moindre impact glycémique.

Mises en garde

De nombreux aliments industriels sans gluten sont riches en sucre, en additifs et en émulsifiants. Ces produits ultratransformés peuvent entraîner une prise de poids, une élévation du sucre sanguin et une détérioration de la digestion. De plus, certaines études ont montré que la consommation excessive de produits à base de riz, souvent utilisés dans les aliments sans gluten, peut provoquer une augmentation des taux d’arsenic et de mercure.