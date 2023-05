Le soin visage express, la nouvelle star des instituts ?

Plus rapide, moins cher, mais tout aussi efficace : le soin visage express serait-il en train de booster la rentabilité des instituts ? Les spas nord-américains, eux, se sont déjà engouffrés dans la brèche.

Existe-t-il un vrai engouement pour des soins visages express ? Les professionnels américains en sont persuadés. Et les chiffres semblent leur donner raison. Aux Etats-Unis, Face Foundrié, déjà connu pour ses bars à soin «tout compris», vient d’annoncer que la marque envisageait d’ouvrir 65 nouveaux établissements avant la fin de l’année 2023.

Devenu incontournable à New York avec son concept de soins de 30 minutes, un autre entrepreneur, Glowbar, vient d’effectuer une levée de fonds de 10 millions de dollars pour développer des «facial bars» à travers tout le pays. La direction de cet institut particulier propose même aux clientes de se démaquiller elles-mêmes avant le soin en leur fournissant un démaquillant solide.

Cela leur permet de bénéficier de 30 minutes réelles sous les mains expertes des esthéticiennes en éliminant l’étape qu’elles pouvaient effectuer elles-mêmes. Une exception ? Pas vraiment ! À Chicago, le Life Spa River North propose un mini-bar facial, en complément de sa carte de luxe. Et remporte un succès inattendu pour une prestation conçue au départ qu’à titre de complément.

L’inflation et la vogue actuelle des «facialistes» – en français, «spécialistes du soin visage»… – soutiennent cette nouvelle tendance. Certains spas haut de gamme commencent à adopter le concept, en proposant des «mini-soins» en complément de leur carte habituelle. Raison officielle invoquée : les horaires surchargés de leurs clientes.

Le « fast facial », la nouvelle norme ?

On comprend pourquoi le concept séduit les clientes. Un soin visage rapide et efficace, que l’on peut intégrer avant ou après les heures de bureau sans casser sa tirelire, s’intègre facilement dans une routine hebdomadaire ou mensuelle. D’autant que les soins sont d’autant plus efficaces dans un cadre de routine régulière.

Un «facial bar», un concept déjà inauguré par Dermalogica il y a une quinzaine d’années, est nettement moins intimidant qu’un soin spa dans un endroit dédié au luxe. Nous sommes ici dans un univers pratique et efficace : le bénéfice d’un soin visage tous les 30 jours, par exemple, peut changer la vie d’une cliente stressée. Surtout à prix réduit : les prix pratiqués à Glowbar tournent autour de 60 euros pour 30 minutes de soin effectif, sans perte de temps.

Le soin visage express est-il rentable ?

Mais le « fast facial » est-il rentable pour l’institut ? Oui, à condition d’être bien organisé et de se concentrer sur le client. La praticienne peut parfaitement saisir l’occasion d’un soin court pour proposer des soins complémentaires. Efficacité et expertise sont les deux piliers de cette nouvelle démarche.

Il s’agit avant tout de rester cohérent. Le soin visage express est le meilleur moyen de prendre soin de soi à petit prix. C’est aussi un bon produit d’appel pour faire venir de nouveaux clients dans votre établissement.

Pour résumer, votre institut va :

vous faire gagner du temps, à la fois pour votre équipe et vos clients ;

compléter votre carte de soins ;

attirer une nouvelle clientèle ;

servir de base à des forfaits ;

vous démarquer de vos concurrents.

« Fast facial », mode d’emploi

Il s’agit avant tout de se focaliser sur le client. Ce n’est pas parce qu’il ne dispose que de 30 minutes qu’il ne doit pas vivre une expérience de qualité ! Avant le soin, gagnez du temps en le questionnant sur ses demandes et ses attentes pour déterminer le soin à lui proposer.

Le soin en lui-même, peut comporter des techniques manuelles ou l’intervention de certaines technologies : LED, micro-courants, haute fréquence, etc. C’est là que l’expertise de la praticienne entre en ligne de compte. Pour faire simple, offrir un excellent soin express revient à donner une bonne consultation et à comprendre à la fois ce que le client veut et ce dont il a réellement besoin, ce qui peut être très différent.

Pour concevoir des protocoles express performants, n’oubliez pas de bien assurer les points suivants :

Motiver votre équipe de praticiennes et bien les former ;

Eviter les frais inattendus ;

Gagner du temps dès que vous le pouvez ;

Respecter la cohérence du soin ;

Tenir compte du budget et du temps disponible de vos clients.

Dernier conseil : avant de vous lancer aveuglement, prenez le temps de la réflexion ! Etudiez soigneusement votre carte de soins actuelle, et comparez-la avec la demande de votre clientèle. Une fois ce travail préparatoire terminé, vous pourrez concevoir rapidement votre carte de soins express.