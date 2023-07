Les deux visages du massage polynésien : le lomilomi et le taurumi

Le massage polynésien est d’abord une affaire de transmission familiale. Transmis de génération en génération, il s’inscrit dans une riche tradition de guérison et de soins du corps, toujours bien vivante dans cette partie du monde. Son histoire s’enracine profondément dans la culture de ces îles du Pacifique.

Ces massages sont considérés comme une forme de communication au sein de la communauté, un moyen de renforcer les liens sociaux et d’exprimer l’aloha, un concept hawaïen qui signifie amour, compassion et affection.

Les deux visages du massage polynésien

Il existe principalement deux types de massages traditionnels polynésiens : le lomilomi et le taurumi. Bien que similaires dans leurs principes fondamentaux, ils ont chacun des caractéristiques distinctes, qui reflètent les croyances et les pratiques propres à leurs cultures d’origine.

Le lomilomi

Le lomilomi, originaire d’Hawaï, est souvent considéré comme une forme de massage sacré. Le mot «lomi» signifie «masser» ou «caresser» en hawaïen, et le doublement du terme dans lomilomi suggère un mouvement constant des mains du praticien pendant le massage.

Dans sa dimension énergétique, le lomilomi est conçu pour rétablir l’équilibre et le flux du «mana» dans le corps, l’énergie spirituelle qui, selon les croyances polynésiennes, imprègne tout l’univers. Ce massage est donc conçu pour relâcher les blocages énergétiques et promouvoir la libre circulation de l’énergie, procurant un sentiment de paix et de bien-être.

Ses mouvements sont fluides et rythmiques qui imitent le va-et-vient des vagues sur le sable de la plage. Le masseur utilise les paumes, les avant-bras, les doigts, les coudes, et parfois même les genoux et les pieds pour appliquer la pression, offrant un vaste éventail de sensations. Des mouvements longs et balayants se mêlent à des pressions plus profondes et ciblées pour atteindre les différentes couches de muscles et de tissus.

Le taurumi

De son côté, le taurumi vient de Tahiti et d’autres îles de la Polynésie française. Taurumi veut dire littéralement «poser les mains» en tahitien, ce qui reflète la philosophie fondamentale de ce type de massage : un soin du corps complet qui met l’accent sur la connexion entre le masseur et le receveur.

Le taurumi va donc au-delà de la simple détente musculaire, car il vise à rétablir l’équilibre énergétique du corps et à favoriser la guérison à tous les niveaux – physique, émotionnel et spirituel -, afin d’harmoniser le mana du receveur, ce qui entraîne une détente profonde et un sentiment de renouveau.

En pratique, le taurumi se caractérise par des mouvements fluides et rythmiques qui suivent le flux d’énergie du corps. Bien que, comme le lomilomi, il utilise des mouvements fluides et rythmiques, il implique une approche plus globale qui inclut le corps entier, l’esprit et l’âme, ce qui est unique à ce style de massage.

Ses praticiens ne se concentrent pas uniquement sur le soulagement des tensions musculaires, mais ils cherchent aussi à équilibrer l’énergie du corps, à dénouer les blocages énergétiques et à favoriser la guérison à tous les niveaux. Ils utilisent leurs mains pour canaliser le mana à travers le corps du receveur, avec des pressions douces et rythmiques qui suivent les lignes d’énergie du corps.

Enfin, le taurumi va souvent au-delà du massage physique et intègre, dans sa forme traditionnelle, des rituels et des pratiques spirituelles, comme les prières et les chants, qui contribuent à créer une atmosphère de guérison sacrée. Cette dimension spirituelle est profondément ancrée dans la culture polynésienne et ajoute une profondeur unique à l’expérience.

Croyances polynésiennes et massages

La philosophie traditionnelle polynésienne repose sur l’idée que tout dans l’univers est imprégné par une force vitale, ou énergie, appelée «mana». Selon cette croyance, l’énergie circule librement dans un individu en bonne santé, tandis que les blocages ou déséquilibres de cette énergie peuvent conduire à la maladie ou au malaise.

C’est là qu’intervient le massage : en rétablissant l’équilibre du mana dans le corps, il peut aider à guérir non seulement les maux physiques, mais aussi les troubles émotionnels et spirituels.

Le mana est considéré comme sacré et il est au cœur des techniques de massage traditionnelles polynésiennes. Lors d’une séance, le praticien cherche à établir une connexion avec le receveur pour sentir et harmoniser le flux d’énergie. Cette approche globale fait du toucher bien plus qu’un simple contact physique : il devient un moyen de communication spirituelle, une façon de partager et de transférer le mana.

Rôle du massage dans la société polynésienne

Le massage a toujours occupé une place importante dans la vie polynésienne. Il est présent dans de nombreux aspects de la culture, des cérémonies religieuses aux soins de santé. Les techniques sont transmises de génération en génération, les grands-parents enseignant aux plus jeunes les mouvements et les secrets de ce savoir ancestral.

Outre son rôle dans la promotion de la santé et du bien-être, le massage polynésien a aussi une dimension sociale et rituelle. Il est couramment pratiqué lors de cérémonies ou de fêtes pour renforcer les liens communautaires et partager le mana bénéfique. Il peut aussi être utilisé comme une forme de médecine préventive ou comme un complément aux soins médicaux traditionnels.

Remèdes traditionnels associés aux massages

En plus du massage lui-même, divers remèdes traditionnels tahitiens sont souvent utilisés pour renforcer l’efficacité du soin. Parmi ceux-ci, on trouve des décoctions et des macérations à base de plantes médicinales locales. Ces préparations sont conçues pour cibler différents maux ou déséquilibres énergétiques. Elles sont appliquées sur la peau ou consommées en interne.

L’un des produits les plus emblématiques associés au massage polynésien est le monoï de Tahiti, qui signifie «huile parfumée». Il s’agit d’une huile de noix de coco infusée avec des fleurs de Tiaré ou d’autres plantes aromatiques. Le monoï est traditionnellement utilisé, non seulement comme une huile de massage, mais aussi comme un soin pour la peau et les cheveux. Son parfum exotique et ses propriétés hydratantes et apaisantes en font un élément incontournable du massage polynésien.

Déroulement d’une séance de massage polynésien

Une séance de massage traditionnel polynésien commence par une phase de préparation, où le praticien se connecte à l’énergie de la terre et invoque la présence des divinités ou des ancêtres pour guider et soutenir le processus de guérison. Ce rituel d’ouverture crée un espace sacré et sécurisé pour le massage.

Le massage lui-même est un mélange fluide et rythmique de pressions profondes et de mouvements plus doux, où les mains, les avant-bras et parfois même les coudes du praticien travaillent en harmonie avec la respiration du receveur. Le praticien utilise alors sa connaissance intuitive du corps et de l’énergie pour identifier et dissiper les blocages du mana, encourageant ainsi l’énergie à circuler plus librement à travers le corps.

Les bienfaits du massage polynésien

Sur le plan physique, le massage polynésien aide à détendre les muscles, à améliorer la circulation sanguine et lymphatique, et à soulager les douleurs et les tensions. Ses mouvements favorisent aussi l’élimination des toxines et aident à stimuler le système immunitaire. L’effet apaisant du massage sur le système nerveux peut contribuer à améliorer le sommeil et à réduire la fatigue.

Au-delà de ces avantages physiques, le massage polynésien offre aussi de nombreux bienfaits psychologiques. En réduisant le stress et l’anxiété, il aide à apaiser l’esprit et à favoriser un sentiment de paix intérieure. Selon la philosophie traditionnelle du mana, ce soin ne se contente pas de traiter les symptômes physiques : il cherche aussi à harmoniser les énergies du corps, de l’esprit et de l’âme, offrant une véritable expérience de bien-être holistique.