Comment le massage améliore la santé mentale

Le principe est simple : dans la mesure où l’esprit et le corps sont intimement liés, stress et tensions peuvent se répercuter de l’un sur l’autre. Le principe même du massage veut qu’en soulageant la tension physique, il est possible de réduire aussi anxiété et stress mental. Après tout, le toucher lors d’un (bon) massage peut stimuler la production d’endorphines, les hormones naturelles du bien-être, et créer une sensation de relaxation, voire d’euphorie.

#1 – Réduire le stress

C’est l’un des principaux bienfaits du massage. Il agit en favorisant la relaxation et en réduisant le niveau de cortisol – l’hormone du stress – dans le corps. Quand les muscles se détendent sous la main habile du praticien, l’esprit suit, en créant un espace mental serein.

Le massage produit aussi un environnement favorable à la libération des émotions stockées dans le corps sous la forme de tensions physiques ou d’inconfort. Les manoeuvres peuvent affecter en profondeur le bien-être mental en aidant la personne à faire face à ses défis émotionnels. Il n’est pas rare de voir une cliente pleurer de bien-être lors d’un massage.

#2 – Combattre les symptômes de dépression

Plusieurs expériences menées aux Etats-unis et au Royaume-Uni ont indiqué que des massages réguliers peuvent diminuer de façon significative les symptômes d’anxiété et de dépression. La libération de sérotonine et de dopamine lors du massage contribuerait ainsi à une amélioration de l’humeur et au bien-être émotionnel.

Ainsi, en juillet 2022, la Britannique Hayley Snishko lançait la campagne Massage4mentalHealth, pour faire connaître l’impact que le massage pouvait avoir sur les personnes sujettes aux problèmes de santé mentale. Devant le succès de son initiative, la thérapeute lance cette année une formation spécifique destinée aux praticiens. Approuvée par plusieurs psychothérapeutes anglais, celle-ci est conçue pour donner aux masseurs les compétences qui les aideront à agir de façon positive sur la santé mentale de leurs clients.

Aux Etats-Unis, Tiffany Field, à la tête du Touch Research Institute (faculté de médecine de Miami), a elle aussi, exploré les multiples effets du massage. Dans son livre, intitulé «Touch», elle mentionne des expériences menées sur des enfants hospitalisés et des adolescents patients en psychiatrie.

Après une semaine – et seulement deux séances de massages du dos -, les patients étaient moins anxieux et moins déprimés, et leurs niveaux de cortisol avaient notablement diminué. Des effets similaires ont été observés chez des adolescents agressifs. Cette fois, il a fallu cinq semaines – toujours à raison de deux massages hebdomadaires – pour que ces patients deviennent moins anxieux et moins agressifs.

#3 – Améliorer la qualité du sommeil

Rien de tel qu’un sommeil de qualité pour la santé mentale ! Là encore, le massage se révèle un atout de poids. La relaxation procurée par le massage permet de réguler le cycle veille-sommeil, en permettant de s’endormir plus facilement et de bénéficier d’un sommeil plus réparateur. Et à mesure que le sommeil gagne en qualité, on constate une amélioration de la résilience mentale et de la capacité à faire face aux facteurs de stress.

#4 – Atteindre la pleine conscience

Le moment privilégié du massage encourage la personne à être attentif au moment présent. Pendant que les mains du praticien travaillent sur les muscles et les articulations, le client est invité à se mettre à l’écoute de son corps, à se concentrer sur ses sensations et à se libérer des distractions mentales. Un exercice qui lui permet une meilleure régulation émotionnelle et à comprendre comment son corps réagit au stress.

#5 – Ressentir une connexion humaine

Au-delà des bienfaits physiques, la connexion humaine établit lors d’un massage peut jouer un rôle dans l’amélioration de la santé mentale. La relation établie entre le client et le praticien favorise la confiance, l’empathie et le sentiment d’être pris en charge. Dans un monde où l’on ne se touche plus, cette expérience émotionnelle positive renforce le sentiment de soutien et réduit le sentiment d’isolement.

#6 – Choisir la bonne technique de massage

Le praticien n’aura que l’embarras du choix ! Diverses techniques de massage répondent aux besoins en matière de santé mentale. Le massage californien, connu pour ses effleurages doux et apaisants, se révèle efficace pour la relaxation. Le deep tissue cible les tensions musculaires chroniques et sera bénéfique pour les personnes souffrant de stress. Un massage d’aromathérapie, qui combine huiles essentielles et thérapie manuelle, peut améliorer l’expérience globale et ainsi réduire l’anxiété.

Dans tous les cas, il est essentiel de vous préoccuper de l’état général du client. Qu’importe la technique utilisée – de préférence, celle que vous maitrisez le mieux – adaptez-la à la sensibilité et l’humeur de la personne que vous venez d’allonger sur votre table. Et une fois la connexion établie, laissez vos mains parcourir son corps, faire disparaitre ses tensions et lui offrir tous les bienfaits d’un massage attentif et efficace.