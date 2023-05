Qu’est-ce que la digitopuncture ?

La digitopuncture est une méthode non invasive qui se fonde sur les mêmes principes que l’acupuncture. On l’a désigne aussi par d’autres appellations comme «digitopressure», «digitopression», «acupressure» ou encore «acupression»…

Cette technique thérapeutique ancienne trouve ses racines dans la médecine traditionnelle chinoise. Sa particularité réside dans le fait qu’au lieu d’utiliser des aiguilles pour stimuler les points d’énergie du corps – appelés points d’acupuncture ou méridiens -, elle fait appel à la pression des doigts. C’est donc une pratique simple, qui ne nécessite pas de matériel. Elle peut être mise en oeuvre n’importe où et à tout moment.

Son but est de rétablir l’équilibre énergétique, en débloquant ou en stimulant les flux d’énergie (Qi) qui circulent dans les méridiens. En médecine traditionnelle chinoise, on considère qu’on est en bonne santé quand l’énergie circule librement dans le corps. De ce point de vue, les déséquilibres énergétiques seraient à l’origine de divers problèmes de santé et de mal-être.

La stimulation de certains points du corps lèverait alors les obstacles et favoriserait la guérison, comme le fait l’acupuncture avec des aiguilles. La digitopuncture pourrait ainsi soulager divers maux, comme les douleurs musculaires et articulaires, les troubles digestifs, les maux de tête, le stress, l’insomnie, et bien d’autres.

De façon générale, cette approche ne doit pas remplacer un traitement médical traditionnel, mais elle peut être utilisée en complément pour améliorer le bien-être global. C’est pourquoi on l’associe souvent à d’autres soins, tels que l’acupuncture, la phytothérapie ou le massage.

Comment se déroule une séance de digitopuncture ?

Une séance dure entre 30 et 60 minutes, en fonction des besoins identifiés par le praticien. Elle se déroule généralement en plusieurs étapes :

• Localisation des points d’acupression. Après un interrogatoire et un examen précis, le praticien détermine les points d’acupression appropriés à stimuler.

• Application de la pression. Le praticien utilise ses doigts, en particulier les pouces, pour appliquer une pression ferme et constante sur les points d’acupression choisis. La pression est maintenue pendant quelques secondes, puis relâchée lentement. Cette action est répétée plusieurs fois sur chaque point.

• Technique de respiration. Pendant la séance, le praticien peut initier des exercices de respiration profonde et contrôlée, afin d’améliorer la relaxation et l’efficacité du traitement. La respiration profonde aide à détendre les muscles et facilite la circulation de l’énergie vitale dans le corps.

• Combinaison avec d’autres techniques. Selon les besoins, la digitopuncture peut être combinée à d’autres techniques comme le massage, les étirements ou la moxibustion (chauffage des points d’acupression à l’aide d’herbes spécifiques).

• Suivi de la séance. Après avoir travaillé sur tous les points d’acupression nécessaires, le praticien termine la séance en donnant des recommandations. Les effets de la digitopuncture varient selon les individus : ils peuvent être ressentis immédiatement après la séance ou apparaître progressivement au fil du temps.

