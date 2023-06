Recrutement des saisonniers : lancement d’un plan expérimental

Pour contrer les difficultés de recrutement des saisonniers, le gouvernement lance un plan expérimental. Il sera articulé autour de l’accompagnement, la formation et le logement.

L’année dernière, le recrutement de saisonniers, principalement dans le secteur de l’hôtellerie, a chuté de 30%. Sur 150 000 postes, seule la moitié a été pourvue, rappellent les ministères du Travail et du Tourisme. Ce constat a été à l’origine du plan que le gouvernement a présenté mercredi et qui couvrira la période 2023-2025.

Il vise à élargir le vivier de candidats potentiels à ces emplois saisonniers. Un «pool de demandeurs d’emploi» disponibles pour 23 métiers, dont ceux du tourisme. En complément, des formations très courtes (de 35h à 150h) seront proposées pour attirer des personnes n’ayant pas nécessairement les prérequis.

Formations et emplois durant l’intersaison

Pôle emploi et les missions locales rencontreront aussi les saisonniers chaque année, avant la fin de la saison et avec le soutien des employeurs. Des formations et des emplois leur seront proposés pendant l’intersaison, une période pendant laquelle environ la moitié des saisonniers (hors étudiants) sont sans emploi.

Ce plan sera d’abord mis en œuvre dans une quinzaine de sites situés dans les sept régions littorales. Si les résultats sont positifs, l’offre systématique d’accompagnement sera étendue progressivement. Parallèlement, le budget formation dédié aux saisonniers sera augmenté, notamment grâce à une subvention supplémentaire de 10 millions d’euros par an dans le FNE-Formation.

Avec l’AFP.