Le gouvernement annonce la fin des tickets-restaurant en papier

Un quart des restaurateurs les refusent aujourd’hui, car «les commissions sont trop élevées pour eux et les démarches sont beaucoup trop lourdes pour eux», a déploré Olivia Grégoire, lundi, sur Franceinfo. «On va recevoir les organisations professionnelles pour voir ce qui bloque, nous allons accompagner les entreprises pour qu’avant 2026 tout puisse être dématérialisé et on accompagnera aussi les salariés», a expliqué la ministre.

Le gouvernement attend aussi, dans les prochains jours, les conclusions d’une enquête de l’Autorité de la concurrence sur le marché des tickets-resto, afin de vérifier s’il est «équitable». Si un «dysfonctionnement de marché était prouvé, je ne perdrai pas de temps pour plafonner les commissions sur les tickets-resto, pour que les restaurateurs ne subissent pas des commissions trop élevées», aujourd’hui fixées «entre 3 et 5%», a prévenu Olivia Grégoire.