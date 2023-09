Conférence sociale : les grands dossiers qui devraient être discutés

Cette conférence, qui devrait se dérouler sous l’égide d’Elisabeth Borne au Conseil économique, social et environnemental, rassemblera les partenaires sociaux ainsi que la Première ministre. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, qui était l’invité de l’Association des journalistes de l’information sociale, le 26 septembre, a présenté les grands sujets qui seront au menu de ces discussions.

Quatre thèmes devraient structurer les échanges : la progression des rémunérations, y compris celle du Smic, les emplois à temps partiel non choisis et le sous-emploi, la dynamique de dialogue sectoriel concernant les rémunérations et les classifications, et la parité entre les femmes et les hommes.

Conditionnalité des aides : l’option syndicale

Autre sujet évoqué lors de cette conférence de presse : la «conditionnalité» des aides publiques aux entreprises – comme, par exemple, le respect par leur branche de minima supérieurs au Smic -, que souhaite notamment la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, Marylise Léon.

Le ministre du Travail a estimé que cette mesure «se heurte à des difficultés juridiques et de faisabilité. On ne peut pas, en droit, pénaliser une entreprise pour un manquement qui ne dépend pas d’elle», rapporte Liaisons sociales. «Il faudrait mettre en place un système qui prendrait en compte les entreprises qui ont une politique salariale vertueuse, ce qui pose des difficultés techniques énormes et un problème de subjectivité», a ajouté Olivier Dussopt.

Enfin, le ministre a indiqué qu’il transmettra un document d’orientation aux partenaires sociaux la deuxième quinzaine d’octobre sur les trois négociations à venir (emploi des seniors, parcours professionnels et compte épargne-temps universel) dans la foulée de la conférence sociale.

