Artisanat : un nouveau Contrat d’objectifs et de performances

Le réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat et la ministre chargée des PME Olivia Grégoire ont signé le 22 mai le Contrat d’objectifs et de performances 2023-2027 des artisans.

Il s’agit là du second contrat d’objectifs et de performances (COP) signé entre CMA France, qui représente les chambres des métiers et de l’artisanat, et le gouvernement. Le précédent couvrait la période 2020-2022, «mené alors que le réseau était en pleine mutation (la régionalisation a vu le passage de 87 à 21 établissements)», précise un communiqué.

Il s’articule autour de six axes de développement et de modernisation, conclus avec les professionnels. D’abord, poursuivre l’accompagnement des entreprises artisanales dans les transitions écologique (gagner en rentabilité et réduire leurs impacts sur l’environnement) et numérique (un bilan rapide proposé). Ensuite, favoriser le développement de l’entrepreneuriat dans l’artisanat.

« Décarbonner massivement nos entreprises »



Les trois derniers axes sont la promotion et la valorisation du secteur de l’artisanat, en particulier auprès des jeunes, des femmes et des personnes en reconversion, le développement de l’orientation et la formation professionnelles, et, enfin, l’amélioration du fonctionnement du réseau des CMA «avec la mise en place d’outils communs de gestion financière, budgétaire et de ressources humaines».



«Nous devons poursuivre ensemble ce travail et l’intensifié, notamment à l’aune de grands enjeux comme celui de la transition écologique. Nous avons un objectif : celui de décarbonner massivement nos entreprises, nos moyens de production et pour cela il est impératif de mieux faire connaître l’ensemble des aides à la disposition des entreprises tout en améliorant leur lisibilité», a commenté Olivia Grégoire, citée dans le communiqué.