Des coffrets pour rétablir l’harmonie entre peau et esprit

C’est une nouvelle routine «in & out», conçue comme une ode à la positivité et au bien-être. Chacun de ces trois coffrets contient un produit topique et des compléments alimentaires, avec, à chaque fois, un objectif précis.

Le duo jour «Self Radiance» vise le coup de blush naturel, l’estime de soi et l’optimisme, tandis que le duo de nuit «Relaxing Beauty» favoriserait la détente faciale, le lâcher-prise et la relaxation. Quant au duo anti-âge «Destressed Wrinkles», il contient un sérum anti-âge concentré pour équilibrer le vieillissement de la peau et le stress émotionnel.

En imaginant son concept de neuro-beauté, Stéphanie Gonzalez, la créatrice de la marque Ana-Kê, veut promouvoir le bien-être émotionnel comme premier critère de beauté, souligne son communiqué, pour que l’expression «se sentir bien dans sa peau» prennent tout son sens… Tout un programme !

Ana-Kê, Duo de jour Self Radiance, 152 euros ; Duo denuit Relaxing Beauty, 156,75 euros ; Duo anti-âge Destressed Wrinkles, 161,50 euros. Disponible sur le site de la marque.