De nouvelles fragrances hypoallergéniques pour le spa

Tout le monde ne ressent pas les parfums de la même façon. Et certaines odeurs peuvent blesser des organismes plus délicats que d’autres. La nouvelle collection Safe de Camylle transforme le passage en spa en expérience sensorielle, voire énergétique. Le tout sans agresser les voies respiratoires.

Bouquets parfumés issus des meilleurs parfumeurs de Grasse, ces fragrances ont suivi un cahier des charges strict pour ne présenter aucun classement de danger par inhalation. L’idée : les personnes sensibles aux allergènes ont, elles aussi, le droit à une séance spa relaxante.

Inspiration des éléments primaires…



La marque s’est inspirée des éléments primitifs. L’Air se traduit par un souffle de fraicheur avec une alliance de bergamote et de citron, sur un coeur de thé vert, de rose et de musc avec un fond d’ambre, de fève moka et de musc blanc..

La Terre se manifeste par une fragrance minérale et de sous-bois, évoquant une ballade olfactive en forêt aux notes riches et subtiles. Les notes se déclinent en citron, cardamome, girofle, sur un coeur de jasmin et de muguet et un fond de cèdre, de bois de galas et de vanille.

Ardent et fougueux, le Feu s’exprime avec intensité, par des notes de sauge, pamplemousse et violette sur un coeur de poivre et de lavande et un fond de santal et de vanille. Envoutante, raffinée et discrète, la fragrance de l’Eau se définit en bergamote et senteurs marines, sur un coeur de gardénia et de jasmin et un fond de monoÏ et de musc.

Enfin, plus oriental, le parfum Bois conjugue bergamote et épices sur un coeur d’encens, de rose et de cèdre et un fond de labdanum, de santal et de musc.

Camylle, gamme Safe, nouvelle collection Velours de Spa. Disponible sur le site de la marque.