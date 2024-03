Les diplômes professionnels vont pouvoir inclure des mentions

Les meilleurs élèves de la voie professionnelle vont pouvoir décrocher une mention «de certificat d’aptitude professionnelle, de brevet professionnel et de mention complémentaire», et ajouter des félicitations du jury pour le baccalauréat professionnel, indique un décret publié au Journal officiel le 21 février.

Concrètement, les candidats obtenant une moyenne de 12 à 14 recevront la mention «Assez bien», ceux avec une moyenne de 14 à 16 se verront attribuer la mention «Bien», et ceux qui excellent avec une moyenne au-dessus de 16 auront droit à la mention «Très bien». Pour le bac professionnel, une mention spéciale «Très bien, félicitations du jury» sera décernée aux candidats qui atteignent ou dépassent une moyenne de 18.

Cette modification vise à rehausser l’image de l’enseignement professionnel et à harmoniser ses critères avec ceux de l’enseignement général. Dans les domaines de la coiffure et de l’esthétique, elle est destinée à rendre ces professions plus attrayantes et à motiver davantage de jeunes, en donnant aux employeurs une claire indication des compétences développées.

