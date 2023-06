La période d’essai d’un CDI dans la coiffure et l’esthétique

La période d’essai joue un rôle clé à l’embauche, spécialement dans le cadre d’un CDI. C’est particulièrement vrai dans les secteurs de l’esthétique et de la coiffure, où les compétences pratiques sont primordiales.

La période d’essai sert de phase de transition, permettant à l’employeur d’évaluer les compétences de son nouveau salarié. Elle offre aussi à ce dernier l’opportunité de déterminer si le poste et l’entreprise lui conviennent. Cependant, la période d’essai n’est pas une obligation.

Pour être valable, elle doit être explicitement stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement. En l’absence de telles mentions, l’employé est considéré comme embauché définitivement dès le premier jour.

Durée conventionnelle dans la coiffure

Un contrat de travail à durée indéterminée dans la coiffure peut comporter une période d’essai dont la durée est de :

– 2 mois maximum pour les employés (emplois techniques de la coiffure, emplois de l’esthétique-cosmétique et employés non techniques), avec la possibilité de prolonger de 1 mois ;

– 2 mois maximum pour les salariés bénéficiant du statut d’agent de maîtrise, avec la possibilité de prolonger de 1 mois ;

– 3 mois maximum pour les salariés cadres, avec la possibilité de prolonger de 3 mois.

Durée conventionnelle dans l’esthétique

Pour le personnel des entreprises de la branche autre que le personnel des écoles d’esthétique, la durée de la période d’essai d’un CDI est au maximum :

– de 2 mois pour les employés, avec la possibilité de prolonger de 1 mois quand le salarié n’aura pas pu être évalué sur l’une des tâches ou activités propres à ses fonctions citées dans le contrat de travail ;

– de 3 mois pour les agents de maîtrise, avec la possibilité de prolonger de 1 mois ;

– de 4 mois pour les cadres, avec la possibilité de prolonger de 2 mois.

Délais de rupture de la période d’essai

Durant la période d’essai, le contrat de travail peut être rompu à tout moment par l’employeur ou le salarié sans motif ni indemnités, sauf dispositions contraires spécifiées dans le contrat. Néanmoins, un délai de prévenance est nécessaire.

Dans la coiffure, ce délai de prévenance est de 48 heures au cours du premier mois de présence, deux semaines après un mois de présence, et un mois après trois mois de présence. Ce délai ne peut prolonger la période d’essai au-delà de la durée maximum autorisée. Si l’employé décide de mettre fin à la période d’essai, un préavis de 48 heures est requis, qui est réduit à 24 heures si la durée de présence dans l’entreprise est inférieure à 8 jours.

Dans l’esthétique, le délai de prévenance dépend aussi de la durée de présence du salarié dans l’entreprise. Pour les employés, il est de 24 heures si la durée de présence est inférieure à huit jours, de 48 heures, entre huit jours et un mois de présence, de deux semaines, entre un mois et trois mois de présence, et d’un mois après trois mois de présence.