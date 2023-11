Gestion : qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?

Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?

Un plan de trésorerie, ce n’est certes pas une boule de cristal, mais il possède de nombreux atouts : il aide à prévoir et à gérer les flux de trésorerie, c’est-à-dire les revenus provenant de la vente de biens et services, moins les dépenses nécessaires pour produire ces biens et services (comme les salaires, les achats de matières premières, etc.).

En clair, ce document montre si l’entreprise est capable de générer suffisamment de liquidités à partir de ses opérations régulières pour maintenir et développer ses activités. Le cas échéant, si la situation persiste, l’entrepreneur risque la faillite ou la fermeture…

Son fonctionnement est simple. Pour chaque mois de l’année à venir, vous devez lister les différentes sources de revenus (comme les paiements des clients, les ventes de produits, etc.) et les diverses dépenses (achat de fournitures, salaires, loyer, factures de services, etc.). Cette répartition mensuelle permet de visualiser clairement quand et comment l’argent circule dans et hors de votre entreprise.

L’enregistrement de ces mouvements d’argent doit être aussi précis que possible. Par exemple, si vous achetez du matériel en janvier mais que vous prévoyez de le payer en mars, ce paiement doit apparaître dans la colonne des décaissements de ce mois. De même, si vous réalisez une vente en février avec un paiement attendu en avril, ce revenu doit être comptabilisé en… avril.

Ce suivi rigoureux permet, non seulement de prévoir les périodes de surplus ou de manque de liquidités, mais aussi de planifier les activités et les investissements de l’entreprise. Bref, un plan de trésorerie bien élaboré est indispensable pour assurer une gestion financière saine et proactive de votre salon de coiffure ou institut de beauté.

À quoi sert un plan de trésorerie ?

En examinant le solde cumulé d’un mois sur l’autre, vous pouvez obtenir une vue d’ensemble de l’évolution de votre trésorerie sur une période plus longue, ce qui est indispensable pour planifier vos actions.

Le plan de trésorerie vous aide aussi à vérifier si les factures, les salaires, les loyers et autres obligations financières peuvent être payés sans problème grâce aux disponibilités du moment. Cette capacité à anticiper les besoins en liquidités permet d’éviter les retards de paiement et les frais supplémentaires, assurant ainsi le fonctionnement fluide de l’entreprise.

Autre utilité : en identifiant les périodes où le tableau prévisionnel montre un solde négatif, vous pouvez anticiper les risques potentiels et trouver des solutions, comme l’ajustement de vos dépenses, la recherche de financements supplémentaires ou la renégociation des conditions de paiement avec vos fournisseurs.

Enfin, statistiquement, de nombreuses entreprises échouent dans leur première année en raison de problèmes de trésorerie. Avoir un plan de trésorerie solide et bien géré est donc, non seulement une question de bonne gestion, mais aussi de survie de l’entreprise.

Anticipation et gestion des crises de trésorerie

Pour créer un plan de trésorerie, il faut commencer par avoir une estimation précise des entrées et des sorties d’argent. Vous devez prendre en compte toutes les sources de revenus, telles que les paiements des clients, les ventes de produits et tout autre revenu.

Parallèlement, il vous faut lister toutes les dépenses prévues, incluant les salaires, les achats de fournitures, le loyer, les services publics, et tout autre coût opérationnel ou fixe. Plus votre estimation sera précise, plus vous serez proche de la situation financière future de votre entreprise.

Une fois le plan établi, vous devez réévaluer régulièrement votre plan de trésorerie pour vous assurer qu’il reflète toujours fidèlement la situation financière actuelle et future de votre entreprise. Les ajustements doivent être faits en temps réel pour refléter les changements dans les revenus ou les dépenses.

Pour maintenir une trésorerie saine, il est aussi important de prévoir un fonds de réserve pour les périodes de faibles revenus ou les dépenses imprévues. Les créances doivent aussi être gérées efficacement pour assurer un encaissement rapide. Il ne faut pas non plus hésiter à négocier des conditions de paiement favorables avec les fournisseurs, ainsi que des échéances de paiement avec sa banque pour éviter les crises de liquidités.

Rappelez-vous qu’une trésorerie mal gérée peut entraîner des découverts bancaires, des difficultés à payer les fournisseurs ou les employés, et, dans les cas les plus graves, mener à l’insolvabilité ou à la fermeture de l’entreprise.

