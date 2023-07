Le besoin en fonds de roulement (BFR) est un concept financier qui mesure la quantité de capitaux nécessaires pour financer le cycle d’exploitation de votre salon de coiffure ou de votre institut de beauté, c’est-à-dire l’argent dont vous avez besoin pour faire fonctionner votre entreprise au quotidien, avant de recevoir des paiements de vos clients.

En pratique, cela se traduit par l’ensemble des ressources financières nécessaires pour gérer tous les aspects opérationnels de votre établissement : achat de produits, paiement des salaires des employés, location de l’espace, frais de publicité et de marketing, et autres dépenses courantes.

Par exemple, si vous gérez un salon de coiffure, vous devez souvent acheter des produits comme des shampoings, des teintures ou des soins capillaires, bien avant que ces produits ne soient utilisés pour des prestations facturées aux clients. De même, vous payez vos coiffeurs, styliste ou coloriste, chaque mois, indépendamment du moment où vos clients règlent leurs factures.

Comment calculer votre besoin en fonds de roulement?

Le calcul du besoin en fonds de roulement est relativement simple. Il s’obtient en soustrayant vos dettes à court terme (fournisseurs à payer, charges sociales et fiscales, etc.) de vos actifs à court terme (stocks, clients à recevoir, etc.).

Par exemple, si vous dirigez un salon de coiffure avec 5 000 euros de stocks de produits de coiffure, 3 000 euros de créances clients, et 2 000 euros de dettes à court terme, votre BFR serait de (5 000 euros + 3 000 euros) – 2 000 euros = 6 000 euros. Cela veut dire que vous avez 6 000 euros d’argent lié dans votre cycle d’exploitation.

Comment interpréter le besoin en fonds de roulement ?

Un BFR positif signifie que vous avez plus d’actifs à court terme – que ce soit dans vos stocks de produits de coiffure ou de beauté, ou dans les créances de vos clients -, que de dettes à court terme. C’est généralement une bonne chose, car cela signifie que vous avez suffisamment de liquidités pour couvrir vos obligations à court terme.

Un bémol : un BFR trop élevé peut signifier que vous avez trop d’argent immobilisé dans vos stocks ou vos créances clients, ce qui peut affecter votre liquidité. Inversement, un BFR négatif signifie que vous avez plus de dettes à court terme que d’actifs à court terme. Cela peut être un signe de problèmes de trésorerie, car vous pourriez avoir du mal à payer vos factures à temps.

Toutefois, un BFR négatif n’est pas toujours une mauvaise chose. Si vous pouvez négocier des conditions de paiement favorables avec vos fournisseurs, vous pourriez être en mesure de fonctionner avec un BFR négatif tout en restant solvable.

Comment utiliser le BFR pour gérer votre activité ?

Si votre BFR est élevé à cause de stocks importants, vous pourriez envisager de les réduire. Cela peut être réalisé en commandant moins de produits à la fois, en optimisant votre rotation des stocks ou en éliminsant les produits qui se vendent lentement. Cela libérera de l’argent qui peut être utilisé pour régler vos dettes ou investir dans votre activité.

En revanche, si vous avez beaucoup de dettes à court terme, vous pourriez essayer de négocier des conditions de paiement plus favorables avec vos fournisseurs. Par exemple, vous pourriez demander à payer vos factures en 60 jours au lieu de 30. Cela vous donnera plus de temps pour vendre vos produits et collecter des paiements de vos clients avant de devoir payer vos fournisseurs.

Enfin, si vos créances clients sont élevées, vous pourriez mettre en place des politiques de recouvrement plus efficaces, comme, par exemple, offrir des remises pour paiement anticipé ou imposer des pénalités pour retard de paiement. Vous pourriez aussi envisager d’offrir moins de crédit à vos clients, ou de demander des paiements plus fréquents.