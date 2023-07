Fonds de roulement : comment financez-vous vos dépenses courantes ?

Le fonds de roulement est un indicateur financier qui reflète la capacité d’un institut ou d’un salon de coiffure à faire face à ses obligations à court terme grâce à ses ressources à… court terme. Autrement dit, il s’agit de la somme d’argent dont dispose une entreprise pour financer son activité courante, après avoir réglé toutes ses dettes à court terme (factures des fournisseurs, salaires du personnel, loyer du local, charges sociales et fiscales, prêts à court terme).

Il influence donc directement la capacité de l’entreprise à faire face à ses dettes à court et moyen terme, ainsi qu’à ses engagements financiers sur le long terme. Un fonds de roulement sain permet donc à votre salon de coiffure ou institut de beauté de fonctionner sereinement, sans crainte de difficultés financières imminentes.

Comment calculer le fonds de roulement ?

Son calcul est assez simple. Prenez votre bilan : il vous suffit de soustraire le passif circulant (c’est-à-dire toutes les dettes à court terme de l’entreprise, comme les dettes fournisseurs, les dettes fiscales et sociales, etc.) de l’actif circulant (qui regroupe toutes les ressources à court terme de l’entreprise, comme les stocks, les créances clients, la trésorerie, etc.).

Supposons que vous gérez un salon de coiffure qui a un actif circulant de 30 000 euros et un passif circulant de 20 000 euros. Le fonds de roulement de votre salon est donc de 30 000 – 20 000 = 10 000 euros. Cela signifie que, après avoir réglé toutes vos dettes à court terme, il vous reste 10 000 euros pour financer votre activité courante.

Comment interpréter le fonds de roulement ?

Un fonds de roulement positif indique que votre entreprise a suffisamment de ressources à court terme pour couvrir ses dettes à court terme. C’est un signe de bonne santé financière.

En revanche, un fonds de roulement négatif signifie que votre entreprise ne dispose pas de suffisamment de ressources à court terme pour régler ses dettes à court terme. C’est un signal d’alarme qui indique que votre entreprise peut rencontrer des problèmes de trésorerie, voire de solvabilité, à court terme.

Dans le contexte d’un salon de coiffure ou d’un institut de beauté, un fonds de roulement négatif peut signifier que vous avez trop de stocks par rapport à votre chiffre d’affaires ou que vos clients tardent à vous payer (étalement des paiements dans le cadre d’un forfait, par exemple), ce qui engorge votre trésorerie et vous empêche de régler vos dettes à temps.

Comment l’utiliser pour gérer votre activité ?

Le fonds de roulement n’est pas qu’un simple indicateur de la santé financière de votre salon de coiffure ou institut de beauté. Il vous permet d’améliorer votre liquidité et d’optimiser votre activité. En fait, vous devez composer avec lui tous les jours…

Si par exemple, vous constatez un fonds de roulement négatif, cela pourrait indiquer que vous avez trop de stocks par rapport à vos ventes. Une réduction de vos stocks libérera de l’argent pour régler vos dettes ou investir dans votre activité, et vous aidera aussi à éviter les pertes dues à l’obsolescence des produits.

Si vos clients tardent à vous payer, cela peut engorger votre trésorerie et affecter votre fonds de roulement. En mettant en place des politiques de recouvrement plus efficaces, comme des relances plus fréquentes ou des pénalités pour retard de paiement, vous pouvez améliorer votre fonds de roulement.

Enfin, si vous avez des difficultés à régler vos dettes à temps, vous pourriez envisager de négocier des délais de paiement plus longs avec vos fournisseurs, l’Urssaf ou le fisc. Cela vous donnera une plus grande marge de manœuvre pour gérer votre trésorerie et améliorer votre fonds de roulement.