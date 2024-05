Comment augmenter la visibilité de son établissement sur Google ?

Profession bien-être : Qu’est-ce que le référencement naturel ?

Thibault Bonnefoy : Le référencement naturel, c’est un mot qui peut paraître compliqué, mais, finalement, c’est très simple. C’est le fait que, lorsqu’un client recherche un institut de beauté ou un salon de coiffure autour de chez lui, les résultats de Google affichent, le plus haut possible, et si possible en première position, le résultat de votre salon ou de votre institut.

Comment fait-on ?

Il y a d’abord une inscription sur quelque chose qui s’appelle Google My Business et qui permet ensuite d’être présent sur les résultats de recherche de Google. On peut ensuite travailler son référencement pour être visible. Il suffit simplement de collecter des avis auprès des personnes qui passent dans votre institut ou dans votre salon et de faire en sorte que ces avis soient postés sur Google.

À partir de ce moment-là, on arrive à être de plus en plus haut dans la liste des résultats de Google. Cela veut dire qu’on est présent et visible sur Google auprès de toutes les personnes qui sont autour de chez nous. Il y a un chiffre qui est très intéressant : en 2022, 98% des internautes ont déjà fait une recherche locale, c’est-à-dire pour un magasin autour de soi.

Les recherches pour les instituts de beauté ou les salons de coiffure sont donc en majorité présentes, même s’ils ne sont pas les seuls. Il y a donc énormément de recherches sur Internet qui sont faites sur Google ou sur Google Maps à travers ce qu’on appelle le référencement naturel local.

Pourquoi les avis des internautes sont importants pour le référencement ?

Le référencement naturel sera d’autant plus important que les internautes peuvent noter. Plus une note donnée à un institut est élevée, meilleur sera son classement. D’ailleurs, on sait que 85 % des internautes qui font une recherche locale vont aller vérifier la note de ces instituts ou de ces salons de beauté pour pouvoir ensuite se faire un avis.

C’est à la porté de tout le monde ?

C’est très facile à mettre en place et c’est indispensable, car c’est là que sont les clients à l’heure actuelle. Dans un monde de plus en plus de digitalisé, les gens sont de plus en plus sur leur téléphone portable ou sur Internet, c’est donc le canal d’acquisition à privilégier aujourd’hui.

Propos recueillis par Georges Margossian.

