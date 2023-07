Coiffure ou esthétique : comment gérer les stocks de produits ?

C’est toujours la même histoire ! Vous voulez gérer les stocks de produits à votre manière, mais votre banquier voit les choses d’un autre oeil. «Votre stock est trop lourd !», vous répète-t-il. «Pas du tout ! Il correspond à ma demande», lui rétorquez-vous. Là où votre banquier n’a pas tort, c’est qu’un stock important risque de vous coûter de l’argent.

Vous ne pouvez pas tout avoir dans votre établissement. À un moment donné, il faut faire des choix, car vous devrez vendre tous les produits que vous détenez. Et, à moins d’être un vendeur hors pair, ce n’est pas toujours évident dans un salon de coiffure ou un institut de beauté. Les clients viennent d’abord pour vous acheter une prestation, pas pour un shampoing ou une crème de soin.

Gérer les stocks de produits : notions de base

Le stock, dans le contexte d’un salon de coiffure ou d’un institut de beauté, comprend tous les produits – des shampoings aux teintures, des crèmes de soin aux huiles essentielles – que vous conservez en réserve pour une utilisation professionnelle ou une vente ultérieure.

Il englobe aussi les outils ou les accessoires nécessaires à la fourniture de vos services, tels que les peignes, les ciseaux, les brosses, les bigoudis, etc. Il s’agit d’un élément-clé de votre activité commerciale, car il influence à la fois la satisfaction de vos clients (disponibilité des produits et services) et la santé financière de votre entreprise (investissement immobilisé).

L’impact sur la trésorerie

Mais si un stock est indispensable à votre activité, c’est aussi de l’argent qui dort. Chaque produit que vous avez en stock est un investissement qui n’a pas encore généré de retour. Cet argent est «bloqué» tant que les produits ne sont pas vendus. Cela signifie que vous avez moins de liquidités disponibles pour le paiement des salaires ou des factures.

En outre, plus vous avez de produits en stock, plus les coûts de stockage sont élevés. Ces coûts peuvent inclure le loyer de l’espace de stockage, les frais d’électricité pour le chauffage, la climatisation ou l’éclairage, et les frais de sécurité pour protéger vos produits. Ces coûts peuvent s’accumuler et réduire vos marges bénéficiaires.

Dans certains cas, les produits peuvent se détériorer ou devenir obsolètes s’ils restent en stock trop longtemps. C’est le cas, par exemple, de certains cosmétiques qui ont une date d’expiration après laquelle ils ne peuvent plus être vendus. De plus, les tendances de la mode et de la beauté peuvent changer, rendant certains produits moins désirables.

Enfin, il y a aussi un coût d’opportunité à avoir un stock lourd. L’argent que vous avez investi dans des produits qui restent sur les étagères aurait pu être utilisé pour investir dans d’autres aspects de votre entreprise ou pour profiter d’autres opportunités commerciales.

Qu’est-ce qu’une rotation des stocks ?

Gérer les stocks de produits, c’est aussi surveiller leur rotation. C’est une mesure qui indique combien de fois un stock est remplacé au cours d’une certaine période, généralement une année. Plus elle est élevée, plus vous vendez vos produits rapidement, ce qui est plutôt bon pour la trésorerie. Toutefois, une rotation trop rapide peut entraîner des ruptures de stock et des pertes de ventes.

Inversement, une faible rotation de stock signifie que les produits restent plus longtemps sur les étagères, que vous avez trop de stock ou que certains produits ne se vendent pas bien. Cela immobilise votre capital et augmente le risque de détérioration ou d’obsolescence des produits.

Gérer les stocks de produits : soyez plus efficace

Trouver le juste équilibre entre un stock lourd et un stock léger est un véritable art. Un stock lourd peut sembler rassurant, mais il pèse sur vos marges et votre trésorerie, et peut entraîner des produits périmés ou obsolètes. À l’inverse, un stock trop léger risque de vous faire manquer des ventes à cause de ruptures de stock.

Il est donc essentiel d’identifier et de liquider les articles qui se vendent mal. Par exemple, si un certain type de masque pour le visage reste sur vos étagères depuis des mois, mieux vaut le vendre à prix réduit ou, carrément, le jeter, pour faire place à des produits plus populaires.

Faire de bons achats est aussi une partie importante de la gestion des stocks. Les fournisseurs peuvent offrir des réductions pour des achats en gros, mais soyez vigilant : si ces produits ne se vendent pas rapidement, l’argent investi reste bloqué dans ces stocks… De même, les achats en petites quantités peuvent sembler moins risqués, mais ils peuvent coûter plus cher à l’unité, réduisant vos marges.

Enfin, rappelez-vous que vous n’êtes pas seulement un coiffeur ou une esthéticienne, mais aussi un vendeur. Gérer les stocks de produits, c’est bien, mais s’ils restent sur les étagères, ils ne rapportent pas d’argent. Et c’est là que vos compétences de vente entrent en jeu !

Les méthodes de gestion des stocks

La méthode Wilson

La méthode de Wilson est une technique de gestion des stocks basée sur la rotation des produits. Elle vous permet de déterminer quand et combien de produits commander, pour éviter une surcharge ou une rupture de stock.

Si vous savez que vous vendez en moyenne dix flacons de shampoing par semaine, vous pouvez planifier votre réapprovisionnement en conséquence, en veillant à commander juste avant que votre stock n’atteigne un niveau critique. Cependant, cette méthode nécessite une attention constante aux mouvements de votre stock.

La méthode FIFO

La méthode FIFO – ou « First In, First Out » – consiste à vendre d’abord les produits les plus anciens. Si vous recevez une nouvelle livraison de crèmes hydratantes, par exemple, vous placerez ces produits derrière ceux que vous aviez déjà en stock, pour vous assurer que les produits les plus anciens sont vendus en premier. Cette méthode est particulièrement utile pour les produits qui ont une durée de conservation limitée.

La méthode ABC

La méthode ABC propose de classer les produits en trois catégories, en fonction de leur importance. Les produits A sont les plus importants et doivent être réapprovisionnés en priorité. Les produits B sont moins importants, mais néanmoins nécessaires. Les produits C sont ceux qui se vendent le moins bien et peuvent être réapprovisionnés avec moins d’urgence.

Exemple :

Si votre salon de coiffure vend beaucoup de shampoings, mais peu de masques capillaires, vous classerez le shampoing en catégorie A et le masque en catégorie C.

Enfin, n’oubliez pas l’automatisation de la gestion des stocks. De nombreux logiciels permettent de suivre en temps réel les entrées et les sorties de stock, de gérer les commandes et de produire des statistiques. Cette automatisation peut vous faire gagner beaucoup de temps. Et éviter… bien des erreurs !