Victoires de la beauté 2023-2024 : focus sur l’anti-âge et le naturel

Depuis maintenant 21 ans, les Victoires de la beauté constituent la seule démarche ouverte à toutes les marques de beauté, quel que soit leur circuit de distribution, pharmacies, para-pharmacies, grande distribution, salons de coiffure, sélectif, instituts de beauté, magasins spécialisés ou vente en ligne.

Glamour ou fonctionnels, tous les produits ont une chance égale de séduire le jury : ni concours, ni élection, car ici on ne compare pas les produits au sein de catégories. afin de respecter la logique des consommateurs. Ils sont ainsi simplement classés par circuit de distribution.

Chaque produit est ensuite confié à un jury de 40 femmes, 40 hommes – ou mixtes selon le produit -, recrutés par un laboratoire d’analyse sensorielle. La durée du test est définie en collaboration avec le fabricant et peut varier de 2 semaines pour un shampoing jusqu’à 16 semaines pour un complément alimentaire.

Comment gagner un trophée ?

Le facteur-clé est une note de satisfaction générale attribuée par les consommateurs à la fin de la période de test. S’ajoutent ensuite trois autres critères : la perception d’efficacité, la texture et le parfum. À ce résultat, il sera possible de tenir aussi compte de la composition – aucun des produits retenus ne contient d’ingrédient classé rouge par INCI Beauty*, du taux de recyclabilité de l’emballage et des engagements de durabilité de la marque. Le seuil qualitatif requis se situe entre 13 et 16/20.

Des catégories qui évoluent

En créant les Victoires de la beauté en 2003, Willy Mansion a voulu en faire un outil évolutif, qui s’adapte aux mutations du marché. Au fil des ans, il a ainsi rajouté des mentions supplémentaires. Les consommateurs ont vu apparaitre le «Top innovation», «récompense dans la récompense» réservée aux seuls produits en lancement.

Après avoir réussi tous les tests, leur innovation ou leur nouveauté est évaluée par un jury de consommateurs. Elle peut porter sur le packaging, la formule, un ingrédient, le respect de l’environnement, l’anti-gaspillage…

Parallèlement à la demande croissante du public et pour apporter une réponse pertinente aux enjeux environnementaux, l’organisateur a aussi ajouté des mentions bio, clean et responsable, pour sensibiliser les consommateurs et les diriger vers une cosmétique responsable et plus saine.

Pas moins de 60 produits ont ainsi été primés. Vous retrouverez ci-dessous le palmarès complet. Signe des temps : la qualité des produits vendus exclusivement en vente directe et sur Internet a nettement augmenté, avec 22 produits dans les lauréats contre 7 pour le sélectif, 11 pour les grandes surfaces et 21 pour la pharmacie et la parapharmacie.

(*) INCI Beauty, outil indépendant de référence dédié à l’analyse de la composition des produits cosmétiques.

Palmarès des Victoires de la beauté 2023-2024

Distribution sélective (parfumeries, instituts, salons de coiffure)

Curl Bloom crème définissante – No More Beauty (mention Responsable)

Masque revitalisant – Major Absolue (Victoire)

Shampoing micellaire Detox – Rivages (mention Top Innovation)

Baume nettoyant visage le spa Jolie Rose – Trotula by Chlitina (mention Top Innovation)

Sérum booster Action – Condensé Paris (Victoire)

Crème Orchidée précieuse – Centella (mention Bio & vertueux)

Shampoing En Chasse-neige purifiant antipelliculaire – Natlas (mention Clean)



Distribution pharmacies et parapharmacies

Oreiller Beauté de Soie – Biosilk (mention Bio & Vertueux)

Brume Cheveux de Soir – Biosilk (mention Clean)

Poudre de lait exfoliante – Embryolisse (mention Clean)

Gelée d’Huile magique – Monjour (mention Top Innovation)

Fluide incroyable douceur invisible Sun protect SPF50 – Grancia (mention Responsable)

Crème collagène lissante – Kreme (mention Responsable)

Baume nettoyant – Pitaya (mention Bio et vertueux)

Age detox Basque lissant double action – Soskin (mention Clean)

Breathe Gel nettoyant purifiant & Live duo revive – Puréality (mention Clean & Responsable)

Gamme perfect bronze autobronzant – Oenobiol (Victoire)

Gamme Sun Expert – Oenobiol (mention Top Innovation )

Crème prévention premières rides visage – Velavi (mention Bio & Vertueux)

Crème commande douce visage – Velavi (mention Bio & Vertueux)

Bain de bouche – Gum (mention Bio & vertueux)

Gamme capillaire – La Rosée (mention Responsable)

Sérum visage désaltérant – La Rosée (mention Clean)

Sérum visage La Touettoise – Aiyana (mention Bio & vertueux)

Gamme de compléments alimentaires beauté – Richelet (Victoire)

L’essentiel Maternité – Mustela (mention Clean)

Vente directe et Internet

Duo In& Out Peau Nette – Holite (mention Bien-être)

Duo In& Out Anti-âge – Holite (mention Bien-être)

Baume énergisant yeux – IUM Paris (mention Bio et vertueux)

Soin Bone mine – Holite (mention Clean)

Elixir botanique Luminescence – Phyto-Abeillessence (mention Responsable)

Huile précieuse – Phyto-Abeillessence (mention Responsable)

Duo Happy Age/Sculpt & Glow – Demain (mention Bio & vertueux)

Déodorant naturel au musc blanc – Musc Intime (mention Clean)

Gants exfoliants en soie – Satinée (mention Responsable)

Gamme Solides – Respire (Victoire)

Masque facial – Beyond Youth (Victoire)

Nettoyant démaquillant – Maroot’in (mention Responsable)

Smoothie hydratant « Formy curls » – Jia Paris (mention Clean)

Huile de soin bi-phase primordiale) – Omaido (mention Responsable)

Shampoing Chantilly – Bonpoint (mention Top innovation)

Crème revitalisante éclat – Bonpoint (mention Responsable)

Routine Teint parfait – Silhouette by S (mention Responsable)

Savon au lait de chèvre – Beauté d’Orient (Victoire)

Crème anti-âge à l’immortelle des dunes – Biosalines (mention Top innovation)

Crème anti-âge – Nero Men (mention Clean)

Dentifrice menthe-co et dentifrice pomme – Lilikiwi (mention Clean)

Brume eau de rose éclatante – Silhouette by S (Victoire)

