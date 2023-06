Apprentissage : coup d’envoi d’une campagne de promotion

À quelques mois de la prochaine rentrée scolaire, le ministère du Travail lance une nouvelle campagne de communication en faveur de l’apprentissage.

«L’apprentissage pour moi, c’est le bon choix»… C’est sur cette formule que le gouvernement a lancé le 23 mai une campagne média de «valorisation et de recrutement», via la radio, les réseaux sociaux et le digital, à l’attention des jeunes entre 15 et 29 ans (avec un focus les 15-18 ans), mais aussi des parents.

Des actions hors-média sont aussi prévues auprès des entreprises pour les inciter à recruter des apprentis «à travers des témoignages d’apprentis et maîtres d’apprentissage de multiples horizons professionnels et plus particulièrement sur des secteurs en tension», ajoute le communiqué du ministère du Travail.

Des vidéos de témoignages réalisées dans toute la France, avec des duos d’apprentis et maîtres d’apprentissage, ainsi que des spots audios ont commencé à être diffusés : en digital et sur les réseaux sociaux (TikTok, Snapchat, Facebook et Instagram), du 22 mai au 13 juillet, et à la radio du 27 mai au 13 juin.

Plus de 325 000 opportunités d’apprentissage

Cette campagne propose aussi des kits de communication aux entreprises, acteurs de l’emploi et de l’insertion et centres de formation, afin de les aider à promouvoir l’apprentissage autour d’eux à l’aide d’affiches, d’articles et de visuels prêts à l’emploi.

Plus de 830.000 contrats ont été signés en 2022, soit une progression de 14% par rapport à 2021. Depuis la réforme de 2018, le nombre de nouveaux contrats dans le secteur privé a été multiplié par 2,8, indique le ministère du Travail, qui précise que plus de 325 000 opportunités d’apprentissage sont disponibles en ligne sur le site :1Jeune1Solution.gouv.fr