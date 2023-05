Spas, instituts et salons de coiffure : Ecocert lance un nouveau label « bien-être durable »

Ecocert annonce le lancement d’un label destiné aux établissements de bien-être et de sport qui répondent aux «enjeux de naturalité, de traçabilité, d’éthique et de préservation de l’environnement».

Son nouveau label, baptisé «bien-être durable», cible principalement les spas, les instituts de beauté, les salons de coiffure, les barbiers, les clubs de fitness et les salles de sport. Il doit permettre aux établissements labellisés de «répondre aux enjeux de naturalité, de traçabilité, d’éthique et de préservation de l’environnement», mais aussi «valoriser et fédérer les initiatives déjà entreprises», détaille le leader mondial de la certification biologique dans un communiqué.

Pour y prétendre, les établissements doivent commercialiser et utiliser des produits naturels ou biologiques, avoir déployé des actions pour réduire leur empreinte environnementale, et mis en place des critères sociaux «assurant bien-être au travail pour le personnel et des prestations de qualité pour les clients».

Structurer les démarches

Trois niveaux de certification sont proposés. Pour passer de l’un à l’autre, il faut y ajouter des engagements additionnels à choisir parmi une liste d’une trentaine de propositions. Un audit annuel vérifie la conformité de chaque établissement au cahier des charges.

«Nous nous sommes rendu compte que de nombreux professionnels lancent des initiatives positives pour l’environnement mais beaucoup ne savent pas comment communiquer par peur d’être taxés de faire du green-washing ou d’un manque de légitimité», explique Barbara Pruvost, manager Certification cosmétiques et produits de la maison chez Ecocert, citée par le communiqué.