Signal Conso : que va changer l’application mobile ?

La plateforme «Signal Conso», qui permet aux consommateurs de signaler à la DGCCRF des fraudes, y compris dans les salons de coiffure ou les instituts de beauté, est désormais disponible en application mobile.

Son objectif est de pouvoir signaler directement à la répression des fraudes (DGCCRF) un «problème de consommation», comme une promotion non appliquée, des clauses abusives, un abonnement forcé, un problème de livraison ou un démarchage téléphonique. Pas moins de 17 catégories sont proposées, dont les services aux particuliers, qui comportent notamment les coiffeurs, les esthéticiennes et les masseurs.

Lancé en 2020, le dispositif a rencontré un fort succès : 500 000 signalements en trois ans, dont 75 000 pour les achats en ligne et 23 000 pour les achats en magasin.

Pour pouvoir en bénéficier (c’est gratuit), il faut répondre à quelques questions. Ensuite, Signal Conso propose de régler le problème directement avec l’entreprise ou alors de faire un signalement «pour que l’entreprise s’améliore».

Plus de 50 000 pros inscrits à Signal Conso

«Avec SignalConso, nous avons mis en place une méthode innovante qui ne vise non plus à faire descendre l’information de l’administration vers le consommateur mais à la faire remonter du consommateur vers l’administration», a précisé Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des PME, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, lors d’une conférence de presse.

La plateforme est d’ailleurs présentée comme un outil de médiation. Dans un communiqué du ministère de l’Économie, on peut y lire qu’elle est «dédiée au règlement à l’amiable des litiges entre les consommateurs et les entreprises». Depuis son lancement, 55 000 professionnels ont créé leur compte sur la plateforme : ils sont 66% à prendre connaissance des signalements qui leur sont adressés et 88% à y répondre.