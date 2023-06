Recul de l’inflation sur un an en mai, selon l’Insee

L’inflation a nettement ralenti en mai pour s’établir à 5,1% sur douze mois, après avoir atteint 5,9% en avril. Une bonne surprise due notamment au ralentissement des prix de l’énergie et de l’alimentation.



La valse des étiquettes dans les rayons alimentaires s’est un peu calmée (+14,1% après +15% en avril), selon les données préliminaires publiées par l’Insee. Dans le détail, l’augmentation du prix des produits frais (+10,4% sur un an) s’est poursuivie quasiment au même rythme qu’en avril (+10,6%), mais le coût des autres produits alimentaires s’est renchéri moins vite (14,8% contre 15,8% en avril), relèvent les statisticiens.

Ce recul de l’inflation est encore plus net dans l’énergie, dont les prix n’ont progressé que de 2% sur un an en mai, après un bond de 6,8% en avril. Le coût des produits manufacturés (+4,1% sur un an en mai) et des services (+3%) décélère aussi, mais à un rythme plus lent.

«C’est la première fois depuis plusieurs mois que nous voyons que l’inflation ralentit en France», s’est félicité mercredi Bruno Le Maire sur France Inter. «Nous avons toujours indiqué avec le gouvernement que l’inflation allait ralentir à l’entrée de l’été, nous y sommes, l’inflation ralentit et il y a un certain nombre de prix qui vont commencer à baisser», a ajouté le ministre de l’Economie.