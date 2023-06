Produits de beauté périmés : une pratique fréquente mais risquée

Chaque produit de beauté a une date d’expiration connue sous le nom de «période après ouverture» (PAO), qui indique le nombre de mois pendant lesquels le produit reste sûr à utiliser. En effet, non seulement leur consistance peut changer, mais leurs ingrédients actifs peuvent aussi perdre leur efficacité après un certain temps.

Selon cette étude menée par Censuswide pour la plateforme britannique SpaSeekers, le mascara est le produit le plus couramment utilisé au-delà de sa date de péremption, avec 43% des utilisateurs continuant à l’utiliser plus de six mois après son ouverture.

Tous les produits de beauté sont concernés

D’autres produits couramment utilisés au-delà de leur date d’expiration incluent les éponges de maquillage (32%), les crèmes pour les yeux (32%), le rétinol (32%), l’eau micellaire (26%), les sérum ou les crèmes à base de vitamine C (26%), les rouges à lèvres (20%), les crème pour les mains (20%), les gloss à lèvres (19%) et les crème solaires (17%).

L’utilisation de produits de beauté périmés peut avoir plusieurs conséquences négatives, allant de l’inefficacité du produit à des risques plus sérieux pour la santé. Par exemple, l’utilisation d’un mascara périmé peut entraîner une prolifération de bactéries et causer des infections oculaires, rappelle l’étude.

Étude réalisée par Censuswide auprès de 763 répondants britanniques âgés de 16 ans et plus, qui utilisent des produits de beauté.